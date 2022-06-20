Van’da terör operasyonu: 21 gözaltı

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Van’da polis ekiplerince terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “1319 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 20, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 21 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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