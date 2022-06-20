Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4'ü, adli kontrolle serbest kaldı; 4'ü ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İpekyolu ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 13-19 Haziran'da 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, organizatör oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü de serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-06-20 10:02:04



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