"Haftada bir kredi kartı kadar plastik yutuyoruz"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da İran plakalı TIR, önce aydınlatma direkleri ile ağaçlara ardından minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü, hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde sebze hali kavşağında meydana geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki gümrük kapısından giriş yapan İran plakalı TIR'ın, iddiaya göre, aşırı ısınma nedeniyle freni tutmadı. TIR, önce yol kenarındaki aydınlatma direkleri ile ağaçlara sonra da minibüse çarptı. Minibüs, refüje savrulurken, TIR ise güçlükle durdu. Kazada minibüs sürücüsü hafif yaralandı, TIR şoförü ise kaldırımda oturarak, kazanın şokunu atlatamaya çalıştı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2022-06-20 16:12:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.