Van Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesi, YYÜ’de öğrenim gören öğrenciler için kampüse ücretsiz internet noktaları kurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, gündelik hayatta yoğun olarak kullanılan mobil cihazlar için merkezi alanlar, kalabalık parklar ve belediyeye ait toplu kullanım alanlarına ücretsiz WİFi noktaları kuruyor. Çalışmalar çerçevesinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kampüsteki Alley yoluna da yüksek hızlı, limitsiz ve simetrik Upload ve download özellikli ücretsiz internet noktaları kuruldu. Öğrenciler, kurulan WİFi noktalarına tüm mobil cihazlardan günün her saati ücretsiz olarak bağlanılıp internet hizmetinden yararlanılabilinecek.

Yapılan hizmetin çok yerinde bir karar olduğunu belirten üniversite öğrencisi Ozan Bilici, “İnternet hizmeti günümüzde pahalı olan bir gereksinim. Öğrenciler tarafından da sürekli kullanılıyor. Yapılan bu hizmeti ben çok yerinde görüyorum. Çalışmalarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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