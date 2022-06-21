21 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi tutuklandı

Van’da 21 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi polis ekiplerince yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanması, süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce titizlikle yapılan sokak çalışmaları sonucunda; ‘hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından aranması olan ve hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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