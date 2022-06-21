21 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü, operasyonla yakalandı

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da 'hırsızlık', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 21 yıl 7 ay hapisle aranan cezaevi firarisi, polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında 'hırsızlık' ile 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 21 yıl 7 ay hapisle aranan cezaevi firarisini yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin, kent merkezinde yaptıkları sokak çalışması sonucu firari hükümlünün yeri belirlendi. İsmi açıklanmayan hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-06-21 14:16:23



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