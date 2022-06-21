Van Gölü’ndeki yeni tür balığın büyük hali şaşırttı Vangölü Küçük Mercan balığı sık sık görüntülenmeye başlandı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde inci kefali dışında yaşayabilen ve ‘Vangölü Küçük Mercan’ balığı olarak adlandırılan balığın büyük hali ilk kez dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olarak bilinen Van Gölü’nde, 2018 yılında bir mikrobiyalit üzerinde yaşayan 5 santimetre boylarında yeni bir balık türüne rastlanmıştı. Keşfedilen ve bilim insanları tarafından ‘Vangölü Küçük Mercan’ balığı adı verilen tür, ilk kez Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Timlerince fark edilmişti. Son zamanlarda Van Gölü’ne dalış yapanlar tarafından sıklıkla görülmeye başlanan balık, yeni özellikleriyle de şaşırtmaya başladı. Van Gölü’ne son olarak dalan dalgıçlar, mikrobiyalitlerin üzerinde yaşayan balığın bu kez daha büyük haline rastladı. Ayrıca dalgıçlar, denk geldikleri balığı görüntülemeyi de başardı.



“Boyunun uzunluğu bizi mutlu etti”

İHA muhabirine konuşan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Van Diving Dalış Okulu Eğitmeni ve Rehberi Serkan Ök, 2008 yılından bu yana Sualtı Film Yönetmen Tahsin Ceylan ile birlikte Van Gölü’nde birçok keşif yaptıklarını anımsattı. Van Gölü’nün 600 bin yaşında olduğunu ve 9.8 pH sahip ülkenin en büyük gölü olduğunu ifade eden Dalgıç Ök, “Van Gölü’nde daha önce Rus batığı, batık şehir ve dünyanın en büyük mikrobiyaliti gibi yapılar tespit ettik. Van Gölü’nün hemen hemen her noktasında birçok mikrobiyalit bulunuyor. Şu anda da Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama ve Kurtarma ekibiyle ileri seviye dalış eğitimleri yapıyoruz. Dolayısıyla çok sık dalış yapıyoruz. Bu dalışlar esnasında da mikrobiyalitlerin üzerinde veya etrafında yeni keşfedilen ikinci tür Vangölü Küçük Mercan balığını görmeye başladık. Vangölü Küçük Mercan balığının hem sayısının çok artması hem de önceki çekimlerimize göre boyunun uzunluğu bizi mutlu etti” dedi.

Vangölü Küçük Mercan balığının şu an küçük olmasından dolayı herhangi bir ekonomik değerinin olmadığını dile getiren Ök, ancak ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalarla mutlu sonuçların elde edileceğini kaydetti.

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