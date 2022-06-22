Van'da 49 düzensiz göçmen yakalandı Düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 49 düzensiz göçmen yakalandı Düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör tutuklandı

İHA

Van'da 49 düzensiz göçmen yakalandı Düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör tutuklandı

Van'ın Saray ilçesinin İran sınırında yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 49 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 organizatör ise tutuklandı.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saray İlçesinde 19 Haziran 2022 tarihinde Saat 19.30 sıralarında, ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 49 düzensiz göçmenin tali yolda minibüse bindirildikleri esnada minibüs şoförü S.Ö. ile birlikte yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Olay yerinde gözcülük yaptığı tespit edilen plakası sökülmüş başka bir araçta bulunan D.K ve B.Y isimli şahıslarda yakalanarak 3 şahsın organizatör olduğu anlaşılmıştır. Olayda kullanılan 2 araca el konulmuş olup, şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da 49 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 49 kaçak göçmen yakalandı
Van'da 49 düzensiz göçmen yakalandı Düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da 49 düzensiz göçmen yakalandı Düzensiz göçmen ...
İzinsiz salep soğanı toplayana para cezası
YEREL HABERLER İzinsiz salep soğanı toplayana para cezası
MHP'den Gençlik ve Spor İl Müdürü Özsoy’a ziyaret
YEREL HABERLER MHP'den Gençlik ve Spor İl Müdürü Özsoy’a ziyaret
The Conforium Van Hotel gelen her misafirlerini en üst düzeyde ağırlıyor
YEREL HABERLER The Conforium Van Hotel gelen her misafirlerini en ...
Van'da deprem paniği kamerada
YEREL HABERLER Van'da deprem paniği kamerada
Van Gölü’ndeki yeni tür balığın büyük hali şaşırttı Vangölü Küçük Mercan balığı sık sık görüntülenmeye başlandı
YEREL HABERLER Van Gölü’ndeki yeni tür balığın büyük hali ...
21 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü, operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER 21 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü, operasyonla ...
21 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi tutuklandı
YEREL HABERLER 21 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi ...
Şüpheliye gözaltı sırasında jandarma havaya ateş açtı, valilik açıklama yaptı
YEREL HABERLER Şüpheliye gözaltı sırasında jandarma havaya ateş ...
Van Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden üniversite ...
Sansarlar, Akyüz ailesini tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Sansarlar, Akyüz ailesini tedirgin ediyor
Van'da 4 büyüklüğünde deprem / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Van'da 4 büyüklüğünde deprem / Fotoğraflar
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van Büyükşehir Belediyesi Ethem Dede Caddesi’ni asfaltlıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Ethem Dede Caddesi’ni ...
Muradiye’de 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Muradiye’de 4 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Van Valiliğinden jandarmanın havaya ateş açtığı olayla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Van Valiliğinden jandarmanın havaya ateş açtığı ...
Van’daki trafo yangını 6 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Van’daki trafo yangını 6 saatte söndürüldü
Van'da terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Van'da terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs ...
BBP Lideri Destici, TÜSİAD'ı eleştirdi
YEREL HABERLER BBP Lideri Destici, TÜSİAD'ı eleştirdi
Van’da 325 litre asitanhidrit ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 325 litre asitanhidrit ele geçirildi
Muradiye’de 3.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Muradiye’de 3.9 büyüklüğünde deprem
Otomobildeki 115 kilo eroini 'Bobi' buldu
YEREL HABERLER Otomobildeki 115 kilo eroini 'Bobi' buldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.