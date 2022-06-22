Tuşba Belediyesinin ‘Yaz Kursları’ başladı

Van’ın Tuşba Belediyesi, çocukların kişisel gelişiminde yeni ufuklar açmak ve eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla 16 branşta yaz kursları açtı.

Belediyenin; ‘Tuşba’da eğitim, kültür ve sanat dolu bir yaz sizi bekliyor’ sloganıyla açtığı kursların startı verildi. Kalecik Toplum Yaşam Merkezi’nde açılan resim, gitar, piyano, bağlama, erbane, keman, halk oyunları, satranç, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, bilgisayar, İngilizce, ney ve Kur’anı Kerim kurslarına yaşları 5 ile 18 arasında değişen yüzlerce genç ve çocuk katıldı. Çocukları çevrenin zararlı etkilerinden uzak tutmak, verimli ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak, gizli kalmış yeteneklerini açığa çıkarmak amacıyla açılan kurslar 3 ay sürecek.

Yaz kurslarına genç ve çocukların büyük ilgi gösterdiğini ve bunun da kendileri mutlu ettiğini dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın telefon, televizyon ve tablet gibi uzun süre kullanıldığından insan sağlığını tehdit eden elektronik aletlerden uzak bir yaz tatili geçirmelerini sağlamak ve onlara sporu sevdirmek için açtığımız kurslarımıza ilgi hayli fazladır. Bu durum bizleri oldukça mutlu ediyor” dedi.

Kendilerine emanet edilen gençlere ve çocuklara gözleri gibi bakacaklarını da dile getiren Başkan Akman, “Gençlerimize ve çocuklarımıza sporu sevdirdikleri ve destekledikleri için velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Kurslarımıza katılan öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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