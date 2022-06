Başkan Vekili Aydın projelerini tek tek açıkladı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, hayata geçirecekleri projeleri gazetecilerle paylaştı.

Kentteki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, hayata geçirilen ve çalışmaları devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Bölgenin ilk çevreci bilim merkezini kuracaklarını ifade eden Aydın, “Şerefiye Mahallesi’nde 2 bin 200 metrekare alana çevreci bilim merkezi kuruyoruz. Bu merkezde metal, ahşap ve boya atölyeleri, 50 kişilik planetaryum (gezegenevi), bin 300 metrekarelik deney ve simülasyon salonu, 150 metrekarelik dijital kütüphane, 100 metrekarelik çok amaçlı salon ve 2 adet bilim laboratuvarı yer alacak. Yine Vali Mithat Bey Mahallesi’nde 5 bin 200 metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edilecek spor salonundan toplamda 2 bin kişi faydalanabilecek. Projemizde bir adet 2 bin seyircili spor salonu, bir adet yan saha yer alacak. Ayrıca 5 adet antrenman salonu ile boks, tenis, güreş gibi ferdi spor alanlarımız ile 230 araçlık otopark, 4 bin metrekare yeşil alan olacak. 8 kulvarlı pist ile bin kişilik yarı kapalı tribün ise Vali Mithat Bey Mahallesi’nde hizmete girecek. İlçemizde spora ilgi duyan gençlerimize kendilerini geliştirebilmeleri yönünde büyük bir imkan sunulmuş olacağız. Sportif aktivitelerin kesintisiz yapılacağı bu alanlarda 7’den 70’e tüm hemşehrilerimiz faydalanabilecek” dedi.

İlçe sınırları içerisinde bulunan 3 kilometrelik kıyı şeridindeki yeşil alan dostu İpekyolu sahil bandı projesinde tüm hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Aydın, konuşmasına şöyle devam etti:

“Van’a gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezi olacak proje içerisinde bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, piknik ve dinlenme alanları, futbol, voleybol, basketbol, tenis sahaları gibi çok amaçlı spor sahaları, konser alanı, kaykay pisti, macera parkuru ve çocuk oyun alanı, satranç oyun alanları, kafe ve restoranlar olacak. Değerli hemşehrilerimiz için her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladık. Sahil Bandı Yeşil Kuşak projesinin içinde organik ürün pazarı da yer alacak. Konser, sergi ve festivallere de ev sahipliği yapacak alanda modern kent donatları ile aydınlatma sistemleri kullanılacak. Engelsiz Dış Mekan Spor Aletlerinin yanı sıra skate parkzıplayn alanı da olacak. Çocuk eğlence alanları ve at parkuru ile bu proje her yaştan vatandaşımıza hizmet edecek. Bu proje tamamlandığında ilimize büyük bir değer katacak. Bu eşsiz projeyi hemşehrilerimizle buluşturmak için çok sabırsızlanıyoruz. İhalesi yapılan bu eşsiz projenin yapımına başlıyoruz.”

Esenler Mahallesi’nde toplam bin 623 metrekare alan üzerine kurulacak olan 3 katlı kütüphane için çalışmaların hız kazandığını da söyleyen Aydın, “İpekyolu bir anlamda şehrin kalbi konumunda. Ticaretin ve sosyal hayatın en yoğun yaşandığı yer İpekyolu ilçemiz. Kent merkezinde her gün onlarca kişi dünya evine giriyor. Evlendirme hizmetlerimizi kiraladığımız bir alanda veriyoruz. Bu özel günler için Şerefiye Mahallesi’nde 2 katlı 465 metrekare alan üzerine yaklaşık 150 kişilik nikah salonu yapmayı planladık. Yeni yuva kuracak olan çiftlerimizin nikah törenlerini unutamayacakları bir mekanda gerçekleştirmeleri için 100 metrekarelik kokteyl alanı, takı ve etkinlik salonu, bir de gelin ve damat için fotoğraf stüdyosu olan modern ve şık bir mekan inşa edeceğiz. Kevenli Mahallesi’nde 2 bin metrekarelik alan üzerine kompleks bir yapı niteliğinde 1. sınıf atık getirme merkezini ilçeye kazandırmayı planlıyoruz. Kevenli Mahallesi’nde sokak hayvanlarının sağlıkla yaşaması için 11 dönümlük geniş bir arazi üzerinde kurulan merkezde 150 köpek kapasiteli, zeminden ısıtmalı 75 adet köpek barınma ünitesi, 2 köpek muayene odası, 1 köpek tedavi odası, 1 köpek ameliyathane odası ve 2 adet yoğun bakım ünitesi yer alacak. Kediler için de özel ünitelerin bulunduğu alanda, 1 kedi muayene odası, 1 kedi ameliyathane odası, 4 kedi bakım odası içerisinde 100 adet kedi barınma ünitesi, 1 laboratuvar, 1 röntgen görüntüleme odası, 2 ilaç odası, 2 mama ve malzeme deposu ve 1 soğuk hava deposu da yapılacak. Yine Şerefiye Mahallesi’ndeki çok donanımlı İpek Parkımızda Elsa Kulesi’nde 6 kişi kapasiteli 3D görselliği ile birlikte; film ile senkronize olabilen, 6 eksende hareket yeteneğine sahip platformların adaptasyonları ile çok boyutlu film simülatörlerini hizmete sunacağız. Van denilince akla gelen ilk kuş türü olan flamingolara ait bir mekan olarak flamingo kafeyi tasarladık. Tam da ev sahipliğini üstlenen mahallemiz Erçek Mahallesi’nde 200 metrekarelik alana nezih bir kafe konumlandırmayı planlamaktayız. Yine Erçek Mahallesi’nde 13 bin 500 metrekarelik alana flamingo parkı yapmayı düşünüyoruz. Selimbey Mahallesi’nde de hemşehrilerimizin vakitlerini keyifle geçirebilecekleri 2 bin 700 metrekarelik alana çok amaçlı saha, peyzaj alanları, çocuk oyun alanları, yürüme yolu ve oturma alanları planladık” ifadelerini kullandı.

2022 yılı içerisinde şehir merkezinde toplam 100 bin metrekare asfaltı 40 yeni sokağa kazandıracaklarını belirten Aydın, “Sezonun başlamasıyla birlikte 8 sokağımızda çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine şehir merkezinde toplam 38 bin metrekare yol ve kaldırım olmak üzere kilit taşı imalatı yapacağız. 2022 yılı içerisinde şehir merkezinde deforme olan yollarda 11 bin ton asfalt yama ve 15 bin metrekarelik kilit taşı yama çalışması yapmayı hedefliyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca İpekyolu sınırlarımız içerinde bulunan çevre yolu etrafında, 35 kilometre üstü yol açmayı planlıyoruz. Bu çerçevede 55 iş makinesi kiralanmış, açılacak yollarda kullanılmak üzere 100 bin ton stabilize malzeme alımı yapılmıştır. Son olarak da Van Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu sahil yolu ile Hatuniye Mahallesi’nden geçen 30 metrelik yolu bir birine bağlayacak olan toplam 2 kilometrelik balık bendi yolunun yenilenmesi yapılacaktır. Ayrıca, ilçe sınırlarımızda bulunan mahallelerimizde etüt ve spor merkezleri yapmayı da planlıyoruz” şeklinde konuştu.

