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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İranlı kadın kuaförlere uygulamalı eğitim

İHA

İranlı kadın kuaförlere uygulamalı eğitim

Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Van İl Başkanlığı ile Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı tarafından yapılan işbirliği çerçevesinde Van ve İranlı kadın kuaförlere eğitim verildi.
Van Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen ve üç gün süren eğitimlerde kadın kuaförlere cilt bakımı, boya ve makyaj konularında uygulamalı eğitimler verildi. İran’dan gelen kadın kuaförlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerle ilgili konuşan TÜMKİAD Van Şube Başkanı Müslim Birdal, TÜMKİAD olarak İran ticaretine önem verdiklerini ifade ederek, “Bin yıllardır komşumuz olan İran ile ekonomik, kültürel ve sosyal projeler üzerine çalışıyoruz. Bu kuaförlük alanında bir açıklık olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede İranlı kuaförler ile Van’daki kuaförlerin bir araya gelerek bilgi paylaşımı yapması, kültürünü paylaşması anlamında önemli olduğunu düşündüğümüz için Van Berberler ve Kuaförler Odası ile birlikte ortak bir projeyi hayata geçirdik. Başarılı olduk diye düşünüyoruz” dedi.
3 gün sürecek olan eğitimlerde, eğitmenlerin İran ve Türkiye’den geldiğini belirten Birdal, “Her gün farklı bir alanda eğitimler veriliyor. 160 İran ve 60 civarından da Türkiye’den var. Eğitimler heyecanlı geçiyor. Hem İran’dan gelen hem Türkiye’den ciddi anlamda katılım sağladılar. İnşallah ileri ki süreçte de bunlar devam edecek” ifadelerini kullandı.
Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç ise “Amacımız İran ile Van arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak. İran’daki meslektaşlarımızla Van’da bulunan kuaförlerimizin kaynaşması için eğitimler düzenledik. Tüm esnaf ve sanatkarımıza faydalı olmak için elimizden gelen eğitim programlarımıza daha da hız vereceğiz” diye konuştu.
İran’dan gelen kadın kuaförleri ise eğitimlerin başarılı olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.
Üç gün süren eğitimler sonunda katılım sağlayan tüm kadın kuaförlerine sertifikaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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