İran plakalı otomobil takla attı: 3 yaralı

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Van’da İran plakalı otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ÖzalpSaray karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İran plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 İran vatandaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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