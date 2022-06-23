Aç kalan ayı ve yavruları ilçe merkezine indi

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Van'ın Muradiye ilçesinde aç kalan ayı ve yavruları merkeze indi.

Yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, ayı ve 3 yavrusunun yiyecek bulmak için ilçe merkezine indikleri görüldü. Vatandaşları gören ayı ve yavruları, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

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