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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da Baby Time SPA Merkezi açıldı

İHA

Van’da Baby Time SPA Merkezi açıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 04 yaş arası bebekler için özel SPA merkezi açıldı.
Son nesil teknolojilerle üretilmiş olan jakuzilerde suyun keyfini çıkaran miniklere, uzmanlar tarafından kas ve iskelet sistemlerinin güçlendirilmesi amacıyla masaj yapılıyor. Avrupa’da oldukça yaygın olan bebek SPA merkezi, bebeklerin pek çok yönden gelişimine olumlu katkı sağlıyor. Baby Time SPA Merkezinin kurucusu Uzman Nimet Çakır, bir yıllık hazırlık aşamasının ardından hizmet vermeye başladıklarını söyledi. SPA merkezine gelen ailelerin bebekleriyle daha fazla beklememesi adına randevu sistemiyle çalıştıklarını belirten Çakır, "Gelişim çağındaki bebeklerimiz ve aileleri için sıcak, ferah ve hijyenik bir ortam hazırladık. Suda bebekleri destekleyen ve onlara başka türlü tecrübe edemeyecekleri hareket özgürlüğü sağlayan bir merkez oluşturma gayretinde olduk. Suyun, yüzmenin ve masajın özellikle gaz sancısı çeken bebeklerimiz başta olmak üzere gelişim çağındaki tüm bebeklere büyük faydası var. Özel olarak tasarlanmış jakuzilerimizle aynı zamanda hidroterapi tedavisini de uyguluyoruz” dedi.

“Ailelerimiz güvenle gelebilirler”
SPA merkezinin, bebeklerin oynayıp öğrenebileceği eğitici bir ortam olarak ve her alanı hijyen ve güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlandığını belirten Çakır, “Merkezimizde çocuk gelişimcisi, pediatri hemşiresi ve fitoterapi uzman kadromuz bulunmaktadır. Maksimum konfor ve destek sağlamak için patentli bir yüzdürme cihazı olan boyunluklarımız mevcuttur. Yüzme bezleri ve mayolarımız bebeklerimizin konforu için mevcuttur. Bu anlamda merkezimize gelen ailelerimizin ekstra bir şey getirmelerine gerek kalmıyor. Bebeklerimizin suda kalma süresi ortalama 2025 dakika sürüyor. Yüzdükten sonra bebeğimizi yumuşak, ılık bir havluya sarılmaktadır. Ayrıca tüm havlularımız ozon arıtma kullanan özel çamaşır makinelerinde yıkanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bebek spasından doğal kozmetiklere
Masajın anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade eden Çakır, “Biz bebeklere masaj yaparken dokunmuyoruz. Masajı bebeklere ebeveynlerinin yapmasını sağlıyoruz. Masaj süresince kullandığım maket bebeğimle ebeveynlerimize masaj eğitimi gösteriyorum. Ebeveynde aynı şekilde bebeğine masajı uyguluyor. Bu şekilde anne baba ile bebek arasında olması gereken bağ, daha da güçleniyor hem de ailemiz uygulamalı olarak tecrübe kazanmış oluyor. Bebeklerin kendine has bir kokusu var. Kesinlikle aromalı ve yapay ürünler kullanmıyoruz. Bebeğimizin cildinin yumuşak ve nemli kalması için Ege bölgemizin soğuk sıkım zeytinyağını tercih ediyoruz. Merkezimizde soğuk sıkım zeytinyağı ile birlikte soğuk sıkım üzüm çekirdeği yağı, acı elma yağı ve Sağlık Bakanlığı onaylı bebek masaj yağı da bulunmaktadır. Bu ürünler ile birlikte kendi patentimiz olan bebek ürünlerini eticaret sayesinde birçok kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Suda bireysel hareket eden bebeklerin zamanla özgüvenlerinin geliştiğini ifade eden Çakır, “Bu uygulamaların bebeklerin duyusal ve bilişsel gelişimlerine katkısı var. Kas ve sinir sistemlerini geliştiriyor. Daha çabuk öğrenmelerini sağlıyor. Merkezimizde doğum günü ve 40 uçurma gibi organizasyonlar ile çeşitli eğitim ve seminerlerde düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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