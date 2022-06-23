Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

İHA

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde yürütülen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran 2022 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon neticesinde; 2 adet AK47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 9 adet AK47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü ve 260 adet AK47 Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fair play ödüllü Vali Balcı, ‘Spor Van’ projesini hayata geçiriyor
YEREL HABERLER Fair play ödüllü Vali Balcı, ‘Spor Van’ projesini ...
120 haneli mahalle içme suyuna kavuştu
YEREL HABERLER 120 haneli mahalle içme suyuna kavuştu
Van’da Baby Time SPA Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Van’da Baby Time SPA Merkezi açıldı
‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ devam ediyor
YEREL HABERLER ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ devam ediyor
Aç kalan ayı ve yavruları ilçe merkezine indi
YEREL HABERLER Aç kalan ayı ve yavruları ilçe merkezine indi
İran plakalı otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER İran plakalı otomobil takla attı: 3 yaralı
Edremit’te 'Kadın El Emeği ve Sanat Festivali' başladı
YEREL HABERLER Edremit’te 'Kadın El Emeği ve Sanat Festivali' ...
Van’da fırın yangını
YEREL HABERLER Van’da fırın yangını
İranlı kadın kuaförlere uygulamalı eğitim
YEREL HABERLER İranlı kadın kuaförlere uygulamalı eğitim
Van Büyükşehir Belediyesi zabıtalara mevzuat semineri
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi zabıtalara mevzuat semineri
VEDAŞ mühendislerinin Ar-Ge projesi ödül aldı
YEREL HABERLER VEDAŞ mühendislerinin Ar-Ge projesi ödül aldı
Sadece Van'da uçabilen "Rose'nin Çokgözlüsü" için kilometrelerce yol kat ettiler
YEREL HABERLER Sadece Van'da uçabilen "Rose'nin Çokgözlüsü" için ...
Başkan Akman 5. kez hak edilen ‘mavi bayrağı’ teslim aldı
YEREL HABERLER Başkan Akman 5. kez hak edilen ‘mavi bayrağı’ teslim ...
Van'da hacı adayları 2 yıl aradan sonra kutsal topraklara dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Van'da hacı adayları 2 yıl aradan sonra kutsal ...
47 yılda 9 bin pul biriktirdi
YEREL HABERLER 47 yılda 9 bin pul biriktirdi
Van Büyükşehir Belediyesi sıvat dağıtımına başladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi sıvat dağıtımına başladı
Van’da ‘torbacı’ operasyonu
YEREL HABERLER Van’da ‘torbacı’ operasyonu
61 göçmenin öldüğü tekne faciasındaki sanıklara 61 kez cezalandırma isteği
YEREL HABERLER 61 göçmenin öldüğü tekne faciasındaki sanıklara 61 ...
Vali Balcı: “Burada yapacağımız çok güzel işler var”
YEREL HABERLER Vali Balcı: “Burada yapacağımız çok güzel işler var”
Bekara ev vermeyene idari yaptırım TİHEK Van İl İstişare Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bekara ev vermeyene idari yaptırım TİHEK Van İl ...
Başkan Vekili Aydın projelerini tek tek açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aydın projelerini tek tek açıkladı
61 kaçak göçmenin öldüğü batan tekne davasında tüm sanıkları 61 kez cezalandırma isteği
YEREL HABERLER 61 kaçak göçmenin öldüğü batan tekne davasında tüm ...
Van’da zincirleme kaza: 7 yaralı
YEREL HABERLER Van’da zincirleme kaza: 7 yaralı
Kızılay ekibinden ayakkabı boyacısına sürpriz
YEREL HABERLER Kızılay ekibinden ayakkabı boyacısına sürpriz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.