Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi aramatarama faaliyetinde 2 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 9 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü ve 260 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Behçet DALMAZ

2022-06-23 21:30:02



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