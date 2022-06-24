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Kırmızı listedeki Arap tavşanının 5 yavrusu özel bakıma alındı

DHA

Kırmızı listedeki Arap tavşanının 5 yavrusu özel bakıma alındı


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ilçesinde, bitkin bulunan 5 yavru Arap tavşanı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bakıma alındı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesindeki Arap tavşanlarıyla ilgili merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Getirdiklerinde hayvanlar bitkin haldeydiler ve bir düşmanla karşı karşıya geldiklerinden stresliydiler. Özel bakıma aldık" dedi. 
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği´nin kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı, Van'da görüldü. Kanguru gibi ayakları, tavşana benzer kulakları, fareyi andıran gövdesiyle türü tehlike altındaki Arap tavşanı, geçen hafta Van'ın Edremit ilçesinde kırsalda gezen biri tarafından fark edildi. Anneleri olmayan, bitkin 5 yavru Arap tavşanı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yavru Arap tavşanları ardından da Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alındı. 
Merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Arap tavşanının toplumun çeşitli yerlerinde farklı isimlerle anıldığını söyledi. Kemirgen sınıfında yer alan bu türün özellikle gece ortaya çıktığını ve gündüzleri ise sakin şekilde otların içinde yaşam alanlarında durduklarını söyledi. Prof. Dr. Aslan, "Anneleri olmayan ve kargaların saldırdığı bu hayvanlar, önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü'ne oradan da ekipler tarafından bize getirdi. Getirdiklerinde hayvanlar bitkin haldeydiler ve bir düşmanla karşı karşıya geldiklerinden stresliydiler. Bunları özel bakıma aldık. Şu an durumları iyi ve bir hafta sonra da yaşam alanlarına salacağız" dedi.
Arap tavşanının, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer aldığını da hatırlatan Aslan, "Bu tür bölgemizde de yaşamaktadır. Daha önce bu tür hayvanları görüntülemek için fotoğraf makinelerine ihtiyaç vardı. Fakat şimdi herkesin elinde görüntüleme aygıtı var. Bu farklılıkları insanlar görüntüleyip paylaşıyor. Son zamanlarda merkezimize çok fazla hayvan gelmeye başladı. Bizlerde burada tüm imkânlarımızı seferber ederek bunları besliyoruz. Bizde bir haftadır yavru 5 Arap tavşanını misafir ediyoruz. Bir hafta daha misafir edip doğaya salacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2022-06-24 10:36:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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