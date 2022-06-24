Başkan Kandaşoğlu’ndan Vanspor’daki istifalara tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kandaşoğlu’ndan Vanspor’daki istifalara tepki

İHA

Başkan Kandaşoğlu’ndan Vanspor’daki istifalara tepki

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu, son günlerde Vanspor Futbol Kulübü’ndeki istifaların üzücü ve endişe verici bir durum olduğunu ifade ederek, “Biz geldik, biz gidiyoruz diye bir anlayış olamaz” dedi.
Vanspor FK Başkanı Mehmet Avcı ve As Başkan Akın Dinçer’in istifa etmesine tepki gösteren VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, istifalarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında bu davranışın takımı yok etmek anlamına geldiğini belirten Kandşoğlu, “Biz geldik, biz gidiyoruz’ diye bir anlayış olamaz. Burası dağ başı mı? Hiç kusura bakmayın. Madem ki böyle bir durumunuz vardı, bugüne kadar neden beklediniz? Bugünden sonra bu takıma ne doğru dürüst futbolcu, ne de teknik heyet bulunur. Bugüne kadar her şey bitmeliydi. Bizler her gün sizleri destekledik ve hiçbir başarı yokken sizlere hak verdik. Asla takım için eleştirmedik. Peki sizler Van halkına sormadan niye istifa ediyorsunuz? Bu doğru bir davranış mı? Bunun hesabı çok ağır olur. Bu affedilecek bir durum değildir” ifadelerini kullandı.
Vanspor’un ciddi bir kurumsallık yakaladığının altını çizen Kandaşoğlu, “Yeni sezona yoğun bir hazırlık içine giren Vanspor FK'daki ayrılıklar çok üzücü ve endişe verici. Vanspor, Van’ın ortak değeridir. Bu nedenle bu davranış asla kabul edilecek bir davranış değildir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muradiyeli çocuklar iklim değişikliği etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Muradiyeli çocuklar iklim değişikliği etkinliğinde ...
Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Van’da cami ve Kur’an kursları için temizlik ekibi oluşturuldu
YEREL HABERLER Van’da cami ve Kur’an kursları için temizlik ekibi ...
Van’da “İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konulu meslek içi eğitim semineri
YEREL HABERLER Van’da “İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konulu ...
Başkan Vekili Aydın: “Amacımız, İpekyolu’na değer katmaktır”
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aydın: “Amacımız, İpekyolu’na değer ...
Kırmızı listedeki Arap tavşanının 5 yavrusu özel bakıma alındı
YEREL HABERLER Kırmızı listedeki Arap tavşanının 5 yavrusu özel ...
Annesiz kalan yavru Arap tavşanlarına polis sahip çıktı
YEREL HABERLER Annesiz kalan yavru Arap tavşanlarına polis sahip ...
Muş’ta 92 yaşındaki adam, 72 yaşındaki eşini silahla öldürdü
YEREL HABERLER Muş’ta 92 yaşındaki adam, 72 yaşındaki eşini silahla ...
Öğrenciler Muradiye Şelalesi gezisinde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Öğrenciler Muradiye Şelalesi gezisinde doyasıya ...
Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi
Fair play ödüllü Vali Balcı, ‘Spor Van’ projesini hayata geçiriyor
YEREL HABERLER Fair play ödüllü Vali Balcı, ‘Spor Van’ projesini ...
120 haneli mahalle içme suyuna kavuştu
YEREL HABERLER 120 haneli mahalle içme suyuna kavuştu
Van’da Baby Time SPA Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Van’da Baby Time SPA Merkezi açıldı
‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ devam ediyor
YEREL HABERLER ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ devam ediyor
Aç kalan ayı ve yavruları ilçe merkezine indi
YEREL HABERLER Aç kalan ayı ve yavruları ilçe merkezine indi
İran plakalı otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER İran plakalı otomobil takla attı: 3 yaralı
Edremit’te 'Kadın El Emeği ve Sanat Festivali' başladı
YEREL HABERLER Edremit’te 'Kadın El Emeği ve Sanat Festivali' ...
Van’da fırın yangını
YEREL HABERLER Van’da fırın yangını
İranlı kadın kuaförlere uygulamalı eğitim
YEREL HABERLER İranlı kadın kuaförlere uygulamalı eğitim
Van Büyükşehir Belediyesi zabıtalara mevzuat semineri
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi zabıtalara mevzuat semineri
VEDAŞ mühendislerinin Ar-Ge projesi ödül aldı
YEREL HABERLER VEDAŞ mühendislerinin Ar-Ge projesi ödül aldı
Sadece Van'da uçabilen "Rose'nin Çokgözlüsü" için kilometrelerce yol kat ettiler
YEREL HABERLER Sadece Van'da uçabilen "Rose'nin Çokgözlüsü" için ...
Başkan Akman 5. kez hak edilen ‘mavi bayrağı’ teslim aldı
YEREL HABERLER Başkan Akman 5. kez hak edilen ‘mavi bayrağı’ teslim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.