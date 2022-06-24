Van polisinden bilgilendirme çalışması

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık başta olmak üzere bazı konularda esnaf ve vatandaşı bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, toptancı halinde bulunan esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek; dolandırıcılık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında bilgilendirerek el broşürü de dağıttı.

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