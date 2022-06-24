Van’da otomobil ‘U’ dönüşü yapan minibüse çarptı: 5 yaralı

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Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin ‘U’ dönüşü yapan minibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Edremit ilçe sınırlarında saat 18.00 sıralarında Sebze Hali Kavşağı civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 72 EL 230 plakalı Hyundai otomobil, ‘U’ dönüşü yapan 16 JRH 44 plakalı Ford Transit minibüse yandan çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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