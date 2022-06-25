Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer; “Gevaş hak ettiği değere kavuşacak”

Van’ın Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, ilçenin Cumhuriyetle yaşıt olmasına rağmen kendi hallerine bırakıldıklarını vurgulayarak, “Gevaş, hak ettiği değere kavuşacak” dedi.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilere ilçede yapımı devam eden fabrikaları gezdiren Başkan Sezer, bu fabrikalarda yaklaşık bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Daha sonra üç yıllık süre içerisinde yaptıkları hizmetlere değinen Başkan Sezer, “Göreve başladığımızda hedefimiz bin kişiyi istihdam etmek demiştik. Allah’a binlerce kere şükürler olsun. Kurmuş olduğumuz iki fabrikanın yanında vesile olduğumuz fabrikalar vasıtasıyla çok yakın bir tarihte bin kişiyi istihdam etme hedefimize ulaşacağız. Bunun yanında yollar ile ilgili çok ciddi problemlerimiz vardı. Maddi imkânsızlıklardan ötürü yapamıyorduk. Bir kilit taşı fabrikası kurduk ve bu kilit taşı fabrikasında üretilen kilit taşlarımızı mahallelerimizin tamamına döşeyip, vatandaşlarımızı bu dertten kurtarıyoruz. Yine Gevaş’ımız turistik bir ilçe olmasına rağmen maalesef binaları, dükkanları ve çarşı merkezi turistik bir ilçeye yakışmayacak şekilde adeta geçmiş dönemlerin harabelerine benziyordu. Biz Gevaş Belediyesi olarak ‘Sokak Islahlaştırma ve İyileştirme Projesi’ çerçevesinde tüm dükkan ve binalarımızı birer birer boyayıp ve giydirip güzel bir görüntüye kavuşturmaya çalışıyoruz. Bunun dışında gazetecilere Gevaş Belediyesi eliyle yapılan bin metrekarelik gençlik merkezi ile bin 700 metre karelik spor salonumuzu gezdirdik. İnşallah kentimizde daha güzel hizmetler yapabilmek amacıyla çabalarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.



"Gevaş ilçemiz Cumhuriyet ile yaşıt"

Gevaş’ın Cumhuriyet ile yaşıt bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Sezer, “Cumhuriyetle yaşıt bir ilçeyiz. Bizden sonra ilçe olan bazı yerler hem nüfus anlamında hem de maddi anlamda çok daha ileriye gitmiş durumdalar. Fakat Gevaş’ımız maalesef kendi haline bırakılmıştır. Aslında yapmış olduğumuz bu görsel çalışmalar, binalar ve dükkanların boyanması, detaylı ve vicdanlı yürekler tarafından değerlendirildiği zaman gerçekten çok güzel bir ilçenin oluşabilmesi için bize büyük bir fırsat vermektedir. Bu minvalde Gevaş, bu güne kadar bakir olarak kalan bir yerdi. Biz bu bakir ilçenin güzelim atmosferine zarar vermeden daha iyi bir noktaya gelmesi için tüm dinamikleri harekete geçireceğiz. Bu minvalde personelimizden belediyemizin gücüne kadar, değişik kamu kurum ve kuruluşların bize sunduğu fırsatlara kadar ne varsa hepsinden maksimum derecede istifade etmek için bunları Gevaş’ın geleceği için harcayacağız” diye konuştu.

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