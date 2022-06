Vali Dr. Balcı, ekmek pişirdi

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Başkale ilçesindeki ziyaretleri sırasında uğradığı fırınında ekmek pişirdi.

Son Valiler kararnamesiyle Tokat'tan Van'a atanan Vali Dr. Ozan Balcı, ilçe ziyaretlerine başladı. Başkale ilçesini ziyaret eden Vali Dr. Ozan Balcı, Kaymakamlık bahçesinde kamu personeli, muhtarlar, kanaat önderleri, siyasi parti ve STK temsilci tarafından karşılandı. Kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşıp hak ve hatırlarını soran Vali Dr. Balcı, "13 ilçe 693 mahallemizi bir bütün olarak görüyorum. Hemşerimizin huzuru, refahı, esenliği için, hayatlarını kolaylaştırmak için eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültür turizme, ulaşımdan iletişime, köylerimizin altyapısını geliştirmeden hayvancılığı geliştirmeye, tarımı geliştirmeye, kırsal alan hizmetlerini geliştirmeden iş hayatını geliştirmeye kadar her alanda devletimizin imkanlarıyla destek vereceğiz. Memlekette taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun" dedi.

Makama geçildikten sonra Kaymakam Asım Solak devam eden, planlanan yatırımlar ve ilçede yaşanan deprem ve sel felaketi sonrasında yapılan çalışmalar hakkında Vali Dr. Ozan Balcı'ya brifing verdi.



Kaymakamlık ziyaretinden sora Başkale Belediyesi'ni ziyaret eden Vali Dr. Balcı, belediye bünyesinde yapımı devam eden yatırımlar ve kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu. Parkta oynayan çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Dr. Ozan Balcı, özellikle yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını öğütleyerek kitap hediye etti. Vali Dr. Balcı, "Amacımız, her çocuğun bir spor dalıyla uğraşmasını ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmasını sağlamak. Bütün kesimlere dokunacağız. Engelliler için de spor alanlarına destek vereceğiz. Van'ımızda yüzme havuzlarından kapalı spor salonlarına, halı sahalardan semt sahalarına, voleybol basketbol sahalarından rafting tesislerine kadar sporun her dalına tam destek vereceğiz" dedi.



Başkale Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Dr. Ozan Balcı, sağlık personeline hayırlı mesailer, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında ve destekçisi olduğunu belirten Vali Dr. Balcı "Doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz, teknik personelimiz büyük bir fedakârlıkla gece gündüz demeden insanlarımıza şifa dağıtmakta. Verdikleri sağlık hizmetinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin" dedi.



“Fırında ekmek pişirdi”

Yaptığı ziyaretlerle Van halkının takdirini toplayan Vali Dr. Balcı, gittiği Başkale ilçesinde esnafını ziyaret ederek hayırlı, bereketli kazançlar diledi. İlçe eşrafı tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Vali Dr. Balcı, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Ziyareti çerçevesinde ekmek fırınına giren Vali Dr. Balcı, küreği eline alarak hazırlanan ekmek hamurunu fırına atarak ekmek pirdi.

Vali Dr. Ozan Balcı ilçe ziyaretinde sırasıyla Başkale Adliyesi'ni, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ve Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret ettikten sonra 1994 yılında Başkale ilçesi Aydemir Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerce şehit edilen güvenlik korucusu Süleyman Aydın’ın ailesini ziyaret etti.

