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Van'daki festivale katılan İranlı turistler rafting yaptı

DHA

Van'daki festivale katılan İranlı turistler rafting yaptı


Sedat GÜMÜŞ/ÇATAK (Van) ,(DHA)VAN'ın Çatak ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık ve Doğa Festivali' güzel görüntülere sahne olurken, etkinilğe katılan İranlı turistler, rafting yaptı.
Kaymakamlık ve belediye tarafından ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Kanispi Şelalesi'nin bulunduğu bölgede bu yıl 11'incisi düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yöresel oyunların oynandığı, etkinliklerin düzenlendiği festivalde, İran'dan gelen halk oyunları ekibi de gösteri yaptı. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve çok sayıda vatandaş katıldığı festivale gelen İranlı turistler, Çatak Deresi'nde botlarla rafting yaptı. 
'ALLAH DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'
Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, geleneksel hale getirdikleri festivali, koronavirüs salgının etkisinin azalmasıyla 2 yıl aranın ardından tekrar düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İlçede güzel bir günün yaşandığını dile getiren Akbulut, "Allah'ın gösterdiği güzel günlerde hep böyle, mutlulukla, sevgiyle bir araya geliriz inşallah. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Festivali düzenleyen belediye başkanımıza, festivalin güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlayan emniyet ve jandarmamıza, katılan herkese teşekkür ederim." dedi.
Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise, bu yıl renkli görüntülere sahne olan festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
'ÇATAK, MARKA ŞEHİR YOLUNDA ADIM ADIM İLERLİYOR'
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da,  Çatak'ın marka bir şehir olma yolunda adım adım ilerlediğini söyledi. İlçede çok güzel bir ortamın oluştuğunu belirten Yardımcı, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımızın organize ettiği Uluslararası Dünya Şampiyonası'nda Çatak'tan sporcularımız da ülkemizi rafting sporunda temsil edecek. İlçeye fitness salonları, turizm alanları ve parkurlarıyla mükemmel bir su sporları eğitim merkezi yapıyoruz. Proje bedeli 50 milyon lira olan tesisi ilçemize kazandırdığımızda gelecek sene Ukrayna, Rusya, İran, Fransa ve İtalya sporcular buraya gelecek. Kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde Çatak'ın sahasını sporla dolduracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemsediği sportif turizmin, 600 milyar dolarlık dev bir ekonominin en büyük lokasyonu Çatak olacak. İddia ediyorum, 2 sene sonra Çatak, turizmde istediği yere ulaşacaktır."
Konuşmaların ardından vatandaşlarla halay çeken protokol üyeleri, kıl çadırlarda kendilerine ikram edilen organik bal ve cevizin tadına baktı, dengbejlerin seslendirdiği türküleri dinledi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Sedat GÜMÜŞ
2022-06-26 17:55:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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