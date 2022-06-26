Çatak’ta “Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali” coşkusu

Van'ın Çatak ilçesinde bu yıl 11.’si düzenlenen "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Yöresel oyunların oynandığı etkinliklerin düzenlendiği festivalde, İran'dan gelen halk oyunları ekibinin sunduğu gösterinin ardından halk eğitim merkez müdürlüğü bünyesinde açılan ceviz oymacılığı sergisinin açılışı yapıldı. Festivalde konuşan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, ilçede güzel bir günün yaşandığını dile getirerek, "Allah'ın gösterdiği güzel günlerde hep böyle mutlulukla, sevgiyle bir araya geliriz inşallah. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Festivali düzenleyen belediye başkanımıza, festivalin güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlayan emniyet ve jandarmamıza, katılan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da, bu yıl renkli görüntülere sahne olan festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, festivale katılan İranlı vatandaşlara ise teşekkür etti.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise Çatak'ın marka bir şehir olma yolunda adım adım ilerlediğini söyledi. İlçede çok güzel bir ortamın oluştuğunu belirten Yardımcı, "Cumhurbaşkanımızın organize ettiği Uluslararası Dünya Şampiyonası'nda Çatak'tan sporcularımız da ülkemizi rafting sporunda temsil edecek. İlçeye fitness salonları, turizm alanları ve parkurlarıyla mükemmel bir su sporları eğitim merkezi yapıyoruz. Proje bedeli 50 milyon lira olan tesisi ilçemize kazandırdığımızda gelecek sene Ukrayna, Rusya, İran, Fransa ve İtalya’dan sporcular buraya gelecek. Kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde Çatak'ın sahasını sporla dolduracağız. Cumhurbaşkanımızın çok önemsediği sportif turizmin 600 milyar dolarlık dev bir ekonominin en büyük lokasyonu Çatak olacak. İddia ediyorum 2 sene sonra Çatak, turizmde istediği yere ulaşacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlarla halay çeken protokol üyeleri, kıl çadırlarda kendilerine ikram edilen organik bal ve cevizin tadına baktı, dengbejlerin seslendirdiği türküleri dinledi.

Program vatandaşların ve İran’dan gelen turistlerin rafting yapmasıyla sona erdi.

Festivale Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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