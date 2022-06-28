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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş Atatürk Caddesi’ni asfaltlıyor

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesindeki 1,8 kilometrelik Atatürk Caddesi'ni asfaltlıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş Atatürk Caddesi’ni asfaltlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesindeki 1,8 kilometrelik Atatürk Caddesi’ni asfaltlıyor.
Yaptığı projelerle ilçe merkezlerini modern bir görünüme kavuşturan Van Büyükşehir Belediyesi, kendi iş gücüyle Gevaş ilçesinin Atatürk Caddesi’ni baştan aşağı yeniledi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yenilenen caddenin altyapı ve kaldırım çalışmaları tamamlanırken, sıcak asfalt serimi ise devam ediyor. Ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğü caddenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
İlçenin en önemli caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi’nde yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten ilçe sakinlerinden Şemsettin İmre, “İlçemizin en önemli caddesinde asfalt çalışması yapılıyor. Bu çalışmayı çok beğeniyoruz. Ekipler çok kaliteli bir asfalt çalışması yapıyorlar. Eskiden burada tozdan topraktan geçilmiyordu. Şimdi yolumuz asfaltlandı. Çok mutluyuz. Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ederim” dedi.
Gevaş ilçesinde otel işletmeciliği yapan Bedirhan İmre ise esnaf olarak yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek, “Gevaş ilçesinde otel işletmeciliği yapıyorum. İlçemiz turist çeken bir ilçe olduğu için gelen gideni çok oluyor. Şimdi yolumuz asfaltlanıyor. Belediye ekipleri çok güzel bir çalışma yapıyorlar. Bu sayede işletmemiz de toz ve topraktan kurtuldu. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
VanBitlis kara yolundan Gevaş ilçe merkezine uzanan Atatürk Caddesi’nde dekoratif aydınlatma, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları da yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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