Mahkeme kararı verilmeden yapılan mühürlemeler sektörde kapanmalara neden oldu En büyük problem, yazılan cezalar ve devam eden mahkeme sürecinde istasyonların mühürlenmesi Kaya: “Akaryakıt istasyonları kapanmanın eşiğinde”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahkeme kararı verilmeden yapılan mühürlemeler sektörde kapanmalara neden oldu En büyük problem, yazılan cezalar ve devam eden mahkeme sürecinde istasyonların mühürlenmesi Kaya: “Akaryakıt istasyonları kapanmanın eşiğinde”

İHA

Mahkeme kararı verilmeden yapılan mühürlemeler sektörde kapanmalara neden oldu En büyük problem, yazılan cezalar ve devam eden mahkeme sürecinde istasyonların mühürlenmesi Kaya: “Akaryakıt istasyonları kapanmanın eşiğinde”

– Van Ticaret ve Sanayi Odası’nı (Van TSO) Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlhan Kaya, Van genelinde faaliyet gösteren 60’a yakın akaryakıt istasyonunun kapanmayla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlhan Kaya ile bir araya gelen akaryakıt istasyonu yetkilileri, yaşamış oldukları sorunları aktardı. En büyük sorunun yazılan cezalar ve devam eden mahkeme sürecinde istasyonların mühürlenmesi olduğunu belirten Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya, gerek Van TSO gerekse PÜİS olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara sorunların iletildiğini söyledi. Kaya, “Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren odamız üyelerinin son dönemde oluşan iktisadi sıkıntılardan ciddi şekilde etkilenmiş ve ilimiz genelinde faaliyet gösteren 60’a yakın akaryakıt istasyonu kapanmayla karşı karşıya kalmıştır. Şirket denetimleri, fatura cezaları, tahsil ve rücu işlemleri, ruhsat yenileme tadil işlemleri, denetlemeler, vergi/sigorta borçları ve mahkeme süreci devam ederken istasyonların mühürlenmesi sorunları sektörü bitirme noktasına getirmiştir” dedi.

“60 istasyon kapanmayla karşı karşıya”
Van’da 5 istasyonun kapandığını ifade eden Kaya, şöyle devam etti:
“Yaşanan tüm bu sorunlardan dolayı ilimizde şu ana kadar 5 akaryakıt istasyonu kapanmış, 60 istasyon ise kapanmayla karşı karşıya kalmıştır. Ülkemiz genelinde bu rakam 4 bin 500 civarındadır. İlimiz baz alındığında 60 istasyonun kapanması demek, her petrolde 89 kişinin çalıştığı göz önüne alındığında 500’ü aşkın kişinin işsiz kalması anlamına geliyor. Bu rakam aileleriyle birlikte doğrudan 3 bin kişiyi etkilemektedir.”
“Dağıtıcı şirketlerin hataları, denetimlerde yapılan uygulamalar nedeniyle en fazla zarar gören ve kapanmayla karşı karşıya kalan dağıtıcı firmaların yaşamış olduğu mahkeme süreci de sorunu derinleştirmiştir” diyen Kaya, “Petrol istasyonu hakkında dava açılması ve dava sürecinde istasyonların mühürlenmesi kabul edilir bir uygulama olmadığı gibi işi zorlaştırmaktan başka bir şey değildir. Dağıtıcı firma yetkilileri dava süreci devam ederken var olan cezalarını ödeme ve mahkeme kararı çıkıncaya dek istasyonlarının faaliyet göstermesini haklı olarak talep etmektedir. Mahkeme kararı verilmeden yapılan mühürlemeler sektörde kapanmalara neden olduğu gibi ceza sürecinin tıkanmasına da sebep olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’ın erkek ve kız voleybol takımları yarı finale yükseldi
YEREL HABERLER Van’ın erkek ve kız voleybol takımları yarı finale ...
Vanlı kadınların ilk rotası Muradiye Şelalesi oldu
YEREL HABERLER Vanlı kadınların ilk rotası Muradiye Şelalesi oldu
Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş Atatürk Caddesi’ni asfaltlıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş Atatürk Caddesi’ni ...
Su altı ekibinin zor anları
YEREL HABERLER Su altı ekibinin zor anları
'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'
YEREL HABERLER 'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel ...
Tuşba'da ‘parkı olmayan’ merkez mahalle kalmıyor
YEREL HABERLER Tuşba'da ‘parkı olmayan’ merkez mahalle kalmıyor
Van Gölü için yürüyen kadınlar Erciş'te
YEREL HABERLER Van Gölü için yürüyen kadınlar Erciş'te
Başkan Vekili Savar, onarımı yapılan parkları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Vekili Savar, onarımı yapılan parkları ...
Van’da 3’ü çocuk 6 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Van’da 3’ü çocuk 6 kişi zehirlendi
Gökten buz kültesi düştü, çoban 'bomba' korkusu yaşadı
YEREL HABERLER Gökten buz kültesi düştü, çoban 'bomba' korkusu ...
Yıllardır hayalini kurduğu akülü motora Kızılay sayesinde kavuştu
YEREL HABERLER Yıllardır hayalini kurduğu akülü motora Kızılay ...
Gökten düşen buz kültesi bomba gibi patladı
YEREL HABERLER Gökten düşen buz kültesi bomba gibi patladı
Van'ın Geleceği Çalıştayı’nın lansmanı yapıldı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı: “Van’ın yol haritasını ortaya çıkarmış olacağız”
YEREL HABERLER Van'ın Geleceği Çalıştayı’nın lansmanı yapıldı Van ...
Kaymakam Ataman’dan Karahisar Mahallesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Ataman’dan Karahisar Mahallesi’ne ziyaret
50 bin kadın Van’ın güzelliklerini keşfedecek
YEREL HABERLER 50 bin kadın Van’ın güzelliklerini keşfedecek
Başkaleli öğrenciler Romanya'da staj yaptı
YEREL HABERLER Başkaleli öğrenciler Romanya'da staj yaptı
Leylekler, 46 yıldır aynı direkte yuva yapıyor
YEREL HABERLER Leylekler, 46 yıldır aynı direkte yuva yapıyor
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van’da değişik suçlardan 35 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da değişik suçlardan 35 kişi tutuklandı
Van’da 6 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da 6 organizatör tutuklandı
Van’da terör operasyonları: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Van’da terör operasyonları: 9 gözaltı
"Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" konserle sona erdi
YEREL HABERLER "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" ...
Çatak’ta “Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali” coşkusu
YEREL HABERLER Çatak’ta “Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting ...
Van'daki festivale katılan İranlı turistler rafting yaptı
YEREL HABERLER Van'daki festivale katılan İranlı turistler rafting ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.