Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van’da 10 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelede aranan şahıs/şahısların yakalanması, süratle adalete teslim edilmelerine yönelik titizlikle yürütülen sokak çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan aranması olan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.