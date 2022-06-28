Van'da, Afganistanlı 20 kaçak göçmen yakalandı

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Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da, polisin eve düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki evde kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 katlı evin üst katında Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne götürülürken, ev sahibi ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2022-06-28 16:42:09



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