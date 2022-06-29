Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Van Büyükşehir Belediyesinden

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Hoş geldin bebek’ projesiyle annelere, bebek malzemelerinin yer aldığı çanta hediye etmeye devam ediyor.

Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve ailelere katkı sağlamak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi, yeni bebekleri olan ailelere bakım seti hediye ediyor. ‘Hoş geldin bebek’ projesi bünyesinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni doğan servisindeki anneleri ziyaret eden

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, annelere ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunarak, yanlarında getirdikleri ve içerisinde bebek bezi, bebek şampuanı, bebek sabunu, ateş ölçer, zıbın takımı, bebek battaniyesi, biberon, ıslak mendil ve anne elbisesinin yer aldığı bebek bakım çantasını hediye ediyor.

Yeni doğan bebeklere henüz hastaneden çıkmadan ilk hediyelerinin verildiği kız ve erkek bebek bakım çantasında ayrıca Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın da tebrik mesajı yer alıyor. Tebrik mesajında, yeni doğan bebeğin; ailesine, milletine, insanlığa hayırlı bir evlat olmasını temenni eden Vali Balcı, ‘‘Cenabı Allah anneli ve babalı, sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Ailece sağlık ve mutluluk dilerim’’ ifadelerine yer veriliyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Yusuf Burhan Burkan ise bebek bakım çantasının dağıtımlarına belirli periyotlar halinde hastanelerin yeni doğan ünitelerinde devam edileceğini kaydetti.

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