Anadolu Ateşi Vanlılarla buluşuyor

Van Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri bünyesinde dünyaca ünlü Anadolu Ateşi Dans Topluluğu kente geliyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürsanat hayatına katkıda bulunmak için düzenlemiş olduğu ücretsiz programlar devam ediyor. Kültür sanat takvimi bünyesinde her hafta birbiriden güzel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bu haftada dünyaca ünlü Anadolu Ateşi Dans Topluluğunu Vanlılarla buluşturacak.
3 Temmuz günü saat 20.00’da Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanında yapılacak olan ücretsiz konsere tüm vatandaşların davetliği olduğu bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.