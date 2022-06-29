İpekyolu Belediyesinden “Bu bayramda yanınızdayız” hizmeti

Van’ın İpekyolu Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ortaklaşa başlattığı “Bu bayramda yanınızdayız” hizmetiyle bayram öncesi bütün yaşlıların temizlik ihtiyaçları karşılanıyor.

İpekyolu Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen “Bu bayramda yanınızdayız” hizmetiyle Kurban Bayramı öncesi çalışmalar hızlandırıldı. Açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İpekyolu Belediyesi ile İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ortaklaşa düzenlediği sosyal sorumluluk projesiyle 65 yaş üstü kimsesiz, bakıma muhtaç, maddi durumu olmayan vatandaşların güzel bir bayram geçirmesi amacıyla oluşturdukları ekiplerle evlerini detaylı bir şekilde temizlediklerini söyledi. Aydın, “Toplumsal kültürümüzde yaşlılarımıza her zaman saygılı olmayı ve sosyal devlet olmanın gereği ihtiyaçlarını karşılamayı bir görev olarak addediyoruz. Onların hayır duaları bizim için çok değerlidir. Bu amaçla sosyal belediyecilik anlayışı içinde bu tür faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada ise “Hemşehrilerimiz, İpekyolu Belediyesine bağlı 444 7 160 numaralı çağrı merkezi ve 0 538 963 65 65 numaralı WhatsApp iletişim hattı üzerinden adres ve iletişim numarası bırakarak bu hizmetten faydalanabilecek. Temizlik ekipleri, hanelerinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü kimsesiz, bakıma muhtaç, maddi durumu olmayan hemşehrilerimizin evlerinde yerleri, halıları süpürüp siliyor, toz alıyor, cam, kapı ve çerçeveleri temizliyor. Mutfak, tuvalet ve banyo temizliği yapıyor, balkonları yıkıyor. Bayram öncesinde bakıma muhtaç yaşlıların oturdukları alanlarda bayram temizliğini yapan birim ekibi, yaşlıların da hayır dualarını alıyor” denildi.

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