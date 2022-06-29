Vali Dr. Ozan Balcı traktörle korunga hasadı yaptı

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Saray ilçesinde traktörle korunga hasadı yaptı.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Saray ilçesinde gitti. Vali Dr. Ozan Balcı, Saray ilçesi ziyareti çerçevesinde Hacı Alan Mahallesi’nde tarlada çalışan Yakup ve Vehbi Ayaz’a kolaylıklar dileyerek traktörle korunga biçerek hasat yaptı.

Hasata katılarak çok mutlu olduğunu ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, “Tarıma, üretime ve çiftçiye dost bir Vali olarak ifade ediyorum. Her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. İnşallah hazırlıklarımızı yapıyoruz. Van çiftçisini yalnız bırakmayacağız. Her zaman yanındayız. Kaba yem üretiminden, kesif yem üretimine kadar, tam destek vereceğiz. İnşallah sonbaharda sertifikalı buğday, korunga, fiğ, yonca tohumlarını dağıtacağız. Çiftçimize katkı sağlayacağız. Çiftçimize destek vermek ilimizin geleceğine destek vermektedir" dedi.

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