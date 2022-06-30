Memurken tuttuğu günlükleri, 83 yaşında kitaplaştırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memurken tuttuğu günlükleri, 83 yaşında kitaplaştırdı

DHA

Memurken tuttuğu günlükleri, 83 yaşında kitaplaştırdı


Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA) VAN'ın İpekyolu ilçesinde emekli sağlık memuru Yusuf Acar (83), görev yaptığı dönemde gittiği köy ve mahallelerde tuttuğu günlüklerini kitaplaştırdı. 28 yıl önce emekli olan Acar, 35 yıllık memurluk hayatında yaklaşık 10 bin kişi ile görüştü. Acar, görüştüğü kişilerin ilginç hayat hikayelerini kitabında anlattığını belirterek, "Kitabımda Hakkari bölgesinde yaşayan ve mensubu olduğum Hani Aşreti'ni de anlattım. Kitabımı tamamlamak üzereyim. Önümüzdeki ay da bastırmayı düşünüyorum" dedi.
İpekyolu'na bağlı Alipaşa Mahallesi'nde yaşayan 16 çocuk babası ve 45 torunu olan ortaokul mezunu emekli sağlık memuru Yusuf Acar,  memurluk hayatı boyunca gittiği köylerde yaşayan yaklaşık 10 bin kişi ile görüştü. Acar, bu kişilerle yaptığı görüşmelerde edindiği bilgileri günlük olarak tuttu. Hayat hikayelerini, aşiretlerini ve soy bilgilerini günlüğüne ekleyen Acar, 1994 yılında emekli oldu. 35 yıllık memurluk hayatı boyunca edindiği bilgileri titizlikle saklayan Acar, çocuklarından da destek alarak kitabını hazırlamaya başladı. 2 yıldır tutuğu notları çocukları ile birlikte inceleyen ve onları önem sırasına göre yeniden düzenleyen Acar, hem mensubu olduğu Hani Aşireti'ni hem de görüştüğü kişileri soy bilgileri ile birlikte yaşam tarzlarını anlattı.
BİR AY SONRA BASIMI YAPILACAK
Birikimlerini ve yaşanmışlıklarını anlattığı 'Ahmedi Hani ile yolu bilenler' kitabının gelecek ayı basımının yapılacağını belirten Acar, "Çocuklarımın 3'ü mühendis, gelinim mühendis, bir çocuğum öğretmen , diğerleri de memurluk yapıyor. Ben 1962 yılında 18 yaşındayken Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladım. 35 yıl bu görevimi sürdürdüm. 1994 yılında emekli oldum. Memurluk yaptığım dönemde köylere görevli olarak gidiyordum. Gittiğim köy ve mahallelerde hem mensubu olduğum Hani Aşireti mensubu kişilerle hem de yöre halkı ile görüşüyordum. Yaptığım bu görüşme ve sohbetlerde edindiğim bilgileri günlüğüme not ettim. 35 yıl boyunca 10 bini aşkın kişi ile görüştüm. Onlardan soy bilgilerini, ilginç hikayelerini, yaşam tarzlarını öğrendim. Suriye ve İran'da yaşayan bazı kişilerle de telefonla görüştüm. Öğrendiğim ve titizlikle not aldığım bilgilerin kaybolmaması ve gelecek nesiller tarafından bilinmesi için de kitaba dönüştürmeye karar verdim. Önümüzdeki ay kitabımın basımını yapmayı düşünüyorum" dedi. 
HAKKARİ'DEN GELENLERİN ATLARINI ÇALMAK İSTEMİŞLER
Yazdığı günlüklerde yer alan Alan Aşireti Lideri Sadun Ağa ile yaptığı görüşmenin anılarını anlatan Acar, " Ben memur olduğum dönemde görevli olarak onların köyüne gitmiştim. O zamanki isimleri Hişet ve Deşto idi. Sadun Ağa ile yaptığımız görüşmede bizim akrabaların Hakkari'den Van'a gelirken yaptıkları göçü bana anlattı. Akrabalarımız Van'ın Hoşap köylerine gelirken önce Kanisti, sonra Ortanca köyüne yerleşiyorlar. Sadun Ağa'nın babası rahmetli Ali Ağa da Hakkari'den gelmiş. Akrabalarımız Nevala Gori bölgesindeki derede kimliği belirsiz kişiler tarafından atları alınmak isteniyor. At yüzünden kavga çıkıyor. O kavgada 3 kişi yaralanıyor. Yaralılardan biri hayatını kaybediyor" diye konuştu.
Memurluk hayatı boyunca önemli dostluklar edindiğini de anlatan Acar," Gittiğim her köyde görüştüğüm insanları not alırdım. Köylerde yaşayan büyüklerin çoğu beni tanır. O dönemde Van'ın 600 köyünden 550 köyüne görevli olarak gittim ve orada yaşayan insanların çoğunu tanırım" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-06-30 11:18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da ‘torbacı’ operasyonu
YEREL HABERLER Van’da ‘torbacı’ operasyonu
Van’da “Yaz Spor Okulları” açılış programı düzenlendi
YEREL HABERLER Van’da “Yaz Spor Okulları” açılış programı düzenlendi
Tuşba’da yılsonu sergi ve sertifika töreni
YEREL HABERLER Tuşba’da yılsonu sergi ve sertifika töreni
Van Gölü’nün incileri ‘Sahil Güvenlik’ ile güvende Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı kaçak avlanmanın önüne geçti
YEREL HABERLER Van Gölü’nün incileri ‘Sahil Güvenlik’ ile ...
Anadolu Ateşi gösterisi ertelendi
YEREL HABERLER Anadolu Ateşi gösterisi ertelendi
Vali Dr. Ozan Balcı çocuklara kitap hediye etti
YEREL HABERLER Vali Dr. Ozan Balcı çocuklara kitap hediye etti
Vali Dr. Ozan Balcı traktörle korunga hasadı yaptı
YEREL HABERLER Vali Dr. Ozan Balcı traktörle korunga hasadı yaptı
Annesini kaybeden yaban ördeği yavrularına kreş hizmeti Yavru ördekler sonbahar göçüne hazırlanacak
YEREL HABERLER Annesini kaybeden yaban ördeği yavrularına kreş ...
İpekyolu’nda ‘Oturma Gecesi’ programı
YEREL HABERLER İpekyolu’nda ‘Oturma Gecesi’ programı
Van polisinden bayram öncesi önemli bilgilendirme
YEREL HABERLER Van polisinden bayram öncesi önemli bilgilendirme
Van Valisi Dr. Ozan Balcı Özalp'ta Vali Dr. Balcı, "El birliği ve uyum içinde Özalp’imizin problemlerini çözmek, destek vermek bizim görevimiz"
YEREL HABERLER Van Valisi Dr. Ozan Balcı Özalp'ta Vali Dr. Balcı, ...
Van Valisi Dr. Ozan Bilmez Özalp'ta Vali Dr. Balcı, "El birliği ve uyum içinde Özalp’imizin problemlerini çözmek, destek vermek bizim görevimiz"
YEREL HABERLER Van Valisi Dr. Ozan Bilmez Özalp'ta Vali Dr. Balcı, ...
İpekyolu Belediyesinden “Bu bayramda yanınızdayız” hizmeti
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden “Bu bayramda yanınızdayız” ...
Anadolu Ateşi Vanlılarla buluşuyor
YEREL HABERLER Anadolu Ateşi Vanlılarla buluşuyor
Başkan Akman engelli vatandaşın talebine duyarsız kalmadı
YEREL HABERLER Başkan Akman engelli vatandaşın talebine duyarsız ...
VASKİ’den ‘usulsüzlük’ iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER VASKİ’den ‘usulsüzlük’ iddialarına yalanlama
Sulama göletinde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Sulama göletinde erkek cesedi bulundu
İpekyolu Belediyesinin ‘Çocuk Şenliği’ başladı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinin ‘Çocuk Şenliği’ başladı
Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Van Büyükşehir Belediyesinden
YEREL HABERLER Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Van Büyükşehir ...
“Sosyal Destek Hızır Van” projesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor
YEREL HABERLER “Sosyal Destek Hızır Van” projesiyle ihtiyaç ...
Taciz iddiasına meydan dayağı Van’da bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsı önüne gelen yumrukladı
YEREL HABERLER Taciz iddiasına meydan dayağı Van’da bir kadının ...
Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Van'da, Afganistanlı 20 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da, Afganistanlı 20 kaçak göçmen yakalandı
Van’da 20 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 20 düzensiz göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.