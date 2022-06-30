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Van Gölü'nden 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi

DHA

Van Gölü'nden 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi


Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN Gölü'nü kirlilikten kurtarmak amacıyla başlatılan çalışmalarda, bugüne kadar 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği gerçekleştirildi.
Dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye´nin en büyük gölü Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bırakmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı balçık ve dip çamuru temizliği sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda aylardır titizlikle sürdürülen çalışmalarda, bugüne kadar 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi. 13,9 kilometrelik sahil bandındaki temizlikte, onlarca kamyon ve ekskavatör kullanıldı. 
Van Gölü´nde, 2021 yılının Eylül ayında başlatılan dip çamur temizliği, 27 iş makinesi ve 40 personelle yürütülüyor. Çalışmaların bir an önce bitirilmesi hedeflenirken, temizlenen alanda ördekler ve diğer canlılar yüzüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2022-06-30 15:26:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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