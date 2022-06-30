Otomobil takla attı: 3 yaralı

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– Van’ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, VanMuradiye kara yolunun 60'ıncı kilometresindeki Çolpan mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AG 429 plakalı Opel Corsa marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

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