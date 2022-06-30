Van'da “Koruyucu Aile Günü” yürüyüşü

Van'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" çerçevesinde bir ara gelen aileler, kentin en işlek caddesinde yürüyüş düzenledi.

İpekyolu ilçesi Soydan Kavşağı'nda bir araya gelen koruyucu aileler ve kurum temsilcileri, ellerindeki dövizlerle Beşyol Meydanı’ndaki valilik bahçesine kadar yürüdü. Yürüyüş sonrası bir konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, etkinliğe katılan koruyucu ailelere teşekkür etti. Çocukların güvenli gelişimi için oluşturulmuş en önemli yapının aile olduğunu işaret eden Eldemir, “Aile ortamında çocuğun ihtiyacının zamanında ve yeterince karşılanması gelecekte sağlıklı nesillerin kurulmasına öncülük etmektedir. Çocuklar, kendilerini fark etme alanı buldukları aile ortamında, potansiyellerini de ortaya çıkararak yeni bir ailenin aslında çekirdeğini oluştururlar. Çeşitli nedenlerle ailelerinden uzaklaşmak zorunda kalan çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı ve altyapıları çok güçlü olan çocuk evlerinde kalmakta ve tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır” dedi.

Etkinlik müzik dinletisiyle devam etti. Programa Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, kurum amirleri ve aileler ile çocuklar katıldı.

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