Van’da salep soğanı toplayan 7 kişi yakalandı

LGS birincisi kim oldu?

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Çaldıran ilçesinde salep soğanı toplayan 7 kişi yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ile Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçe kırsalında yürütülen çalışmalarda, salep soğanı toplayan 7 kişi hakkında tutanak düzenlenerek, gerekli idari para cezası verileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.