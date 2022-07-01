Van’da İkra İlim ve İrfan Kur'an Kursu açıldı

Van’ın Tuşba ilçesinde kısa bir süre önce temeli atılan İkra İlim ve İrfan Kur'n Kursu hizmete açıldı.

Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi’nde kurulan kursun açılışına Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van İl Müftü Yardımcısı Sacit Emiri, Emekli Müftü Faruk Arvas ve vatandaşlar katıldı. Açılış ve Van İl Müftü Yardımcısı Sacit Emiri’nin vaazı ile süren program, Cuma Namazı’nın kılınması, hatim duaları ve ikram ile sona erdi.

Kur'an kursu ile ilgili konuşan İkra İlim ve İrfan Derneği Başkanı Molla Asım Gülaçar, kursta ilk etapta 40 çocuğun eğitim göreceğini ifade ederek, “Zamanımız hakikaten çok nazik bir zamandır. Okyanusun ötesinden gelip çocuklarımızı dinden çıkarmaya çalışıyorlar. Çocuklarımızın da dini bilgileri yeterli olmadığı için çok çabuk avlayabiliyorlar. Bu vesileyle bu müessesenin gayesi, çocuklarımıza dinini, mukaddesatını öğretmektir. Bugün açılışını yaptık. İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İkra İlim ve İrfan Kur’an Kursu’nda cami, medrese, kütüphane, yatakhane, yemekhane ve konferans salonunun bulunduğunu belirten Gülaçar, “Çocuklarımız akşama kadar burada eğitim görecekler ve burada yatılı kalacaklar. Şimdilik 40 çocuğumuz yer alıyor ama hedefimiz en az 100 ila 150 çocuğun burada eğitim görmesidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında anne ve babalara da seslenen Gülaçar, “Anne ve babaların çocukları daha küçükken yetiştirmelerini istiyoruz. Dil, ırk ve makam gözetmeksizin herkes bu dine muhtaçtır. Çünkü dinimizin mayasında sevgi ve paylaşma vardır. Sevginin olduğu yerde her şey vardır. Sevginin olmadığı yerde ise korkunç felaketler meydana gelir. Cenabı Hak memleketimizi bu kötülüklerden muhafaza eylesin” diye konuştu.

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