Van’da temmuz ayı dolu dolu geçecek

Van Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayında birbirinden güzel kültürsanat etkinliklerini Vanlılarla buluşturacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, hazırlamış olduğu kültür sanat takvimiyle her ay birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor. Oluşturulan kültür sanat takvimiyle yine temmuz ayında; festivaller, şiir programları, sinema gösterimleri, seminerler, sergiler, doğa yürüyüşleri, konserler ve kadın programları düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına da çeşitli etkinlikler yapılacak.



İlk kez ‘Van Denizi Yüzme Festivali’ düzenlenecek

Van Büyükşehir Belediyesi, 16 Temmuz 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında 1. Van Denizi Yüzme Festivali’ni düzenlenecek. Van Gölü’nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini artırmak için düzenlenecek olan festivalde adalarda ve koylarda yüzme ve dalış etkinlikleri düzenlenecek.



Funda Arar Vanlılar ile buluşacak

Sevilen sanatçı Funda Arar da 29 Temmuz’da Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanında sahne alacak. Saat 19.00’da başlayacak olan konserde ünlü şarkıcı sevenlerine bir birinden güzel şarkılarını seslendirecek.



Akdamar Adası medeniyetler korosuna sahne olacak

Van’ın dünyaca ünlü tarihi mekânlarından biri olan Akdamar Adası 23 Temmuz’da Antakya Medeniyetler Korosuna ev sahipliği yapacak. Akdamar Adası’nda düzenlenecek olan konserde Antakya korosu sanatseverlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Programların tamamında halkımıza şehir merkezinden ücretsiz servis imkânı sağlanacak.

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