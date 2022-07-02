Van Büyükşehir Fidanlık Parkı'na ücretsiz Wİ-Fİ noktaları kurdu

Van Büyükşehir Belediyesi, 35 Temmuz'da Emin Paşa Mahallesi, Fidanlık Parkı'nda düzenlenecek olan 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği' öncesinde etkinlik alanına ücretsiz WiFi noktaları kurdu.
Van Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, TUBİTAK tarafından organize edilen 'Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği' 3 Temmuz Pazar günü başlıyor. Etkinliği öncesinde, Van Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızca alanın tamamını kapsayacak şekilde ücretsiz WiFi noktaları inşa edildi. Alanda bulunacak tüm vatandaşların kolayca internete ulaşabilecek ve gözlem etkinliği çerçevesindeki deneyimlerini paylaşabilecekleri için kurulan WiFi noktaları kullanıcılara sorunsuz ve hızlı internet hizmeti sunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılacağı program yarın saat 08.00'da start alacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.