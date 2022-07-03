Seyir halindeki otomobil yandı

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Edremit ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden alev aldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Sebze Hali Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DBT 106 plakalı Fiat marka otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.