Saadet Partisi’nden “Van’ın Geleceği” çalıştayıyla ilgili açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saadet Partisi’nden “Van’ın Geleceği” çalıştayıyla ilgili açıklama

İHA

Saadet Partisi’nden “Van’ın Geleceği” çalıştayıyla ilgili açıklama

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, kentte düzenlenen “Van’ın Geleceği Çalıştayı” ile ilgili açıklama yaptı.
“Van’ın Geleceği Çalıştayı” ile ilgili yapılan açıklamada, “Kentin trafik sorunun kısa vadede çözümünü herkes biliyor. Bunu niçin çalıştaya gerek var mı? Uçak sefer sayısının artırılması gerekiyor bundan dolayı çalıştaya gerek var mı? Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın iyi niyet ve hizmet etme amacıyla çalıştay düzenlediğine inanıyoruz. Ancak çalıştay öncesi etrafındaki yetersiz, kent hafızasından bihaber kişilerin ‘Valim daha önce benzer toplantılar yapıldı, sonuç alınmadı. Bu toplantıların sonuçlarını sunabiliriz. Gerek görürseniz çalıştay yapalım’ demeleri gerekirdi” denildi.
“Van’ın, Vanlıların zaman kaybına tahammülü yok” diye devam eden açıklamada, “Radikal kararlar alınarak sorunların zamanında çözülmesi gerekir. Van’ın sorunları bize göre sonuç vermeyen toplantılarla çözülmesi mümkün değildir. Van’ın kısa, orta ve uzun vadede çözüm bekleyen sorunlarını herkes biliyor. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yoktur” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, Saadet Partisi Van İl Başkanlığının 2017 yılında “Van'ın Sorunları ve Çözüm Önerileri” isimli bir kitapçık hazırladığını, bu kitapçıkta Van'a dair her şeyin mevcut olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da 2 milyon 500 bin liralık kaçak botoks ilacı, sigara ve makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 2 milyon 500 bin liralık kaçak botoks ilacı, ...
Seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil yandı
Cevdetpaşa Mahallesi'nde kadınlara özel spor merkezi
YEREL HABERLER Cevdetpaşa Mahallesi'nde kadınlara özel spor merkezi
Van’da kamyonet kasasında 35 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da kamyonet kasasında 35 kaçak göçmen yakalandı
Van’da değişik suçlardan aranan 52 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van’da değişik suçlardan aranan 52 kişi hakkında ...
Van’da kurbanlıklar görücüye çıktı
YEREL HABERLER Van’da kurbanlıklar görücüye çıktı
Van’da Kurban Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk
YEREL HABERLER Van’da Kurban Bayramı öncesi açık oto pazarında ...
Van'nın isimsiz 255 mezarı
YEREL HABERLER Van'nın isimsiz 255 mezarı
Vanlılar türkü sefası programında buluştu
YEREL HABERLER Vanlılar türkü sefası programında buluştu
Van Büyükşehir Fidanlık Parkı'na ücretsiz Wİ-Fİ noktaları kurdu
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Fidanlık Parkı'na ücretsiz Wİ-Fİ ...
İpekyolu Belediyesi’nden yoğun asfalt mesaisi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi’nden yoğun asfalt mesaisi
Tendürek Dağı’ndaki mağarada 95 adet tüp ele geçirildi
YEREL HABERLER Tendürek Dağı’ndaki mağarada 95 adet tüp ele ...
Van’da temmuz ayı dolu dolu geçecek
YEREL HABERLER Van’da temmuz ayı dolu dolu geçecek
‘Van İçin Bir Fikrim Var’ projesi sonuçlandı
YEREL HABERLER ‘Van İçin Bir Fikrim Var’ projesi sonuçlandı
Van’da İkra İlim ve İrfan Kur'an Kursu açıldı
YEREL HABERLER Van’da İkra İlim ve İrfan Kur'an Kursu açıldı
Kamyonet takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet takla attı: 3 yaralı
Vali Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'le bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'le bir araya ...
Van Büyükşehir Belediyesi koruyucu aileleri ve emeklileri unutmadı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi koruyucu aileleri ve ...
Tuşba Belediyesi kurban satış ve kesim noktalarını belirledi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi kurban satış ve kesim noktalarını ...
Başkan Vekili Aydın’dan ‘Halk Günü’ toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aydın’dan ‘Halk Günü’ toplantısı
Van’da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ devam ediyor
YEREL HABERLER Van’da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ devam ediyor
Van Büyükşehir Belediyesinin etrafındaki güvenlik bariyerleri kaldırılıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin etrafındaki güvenlik ...
Başkan Akman’ın, ‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’ın, ‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj ...
Van Gölü kıyısında kurulan havuzda yüzme eğitimi Çocuklar hem eğleniyor hem yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER Van Gölü kıyısında kurulan havuzda yüzme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.