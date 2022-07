Bakan Varank: “Kılıçdaroğlu’nun ‘yapılmıyor’ dediği yatırımlar Türkiye’nin dört bir yanında güneş gibi parlıyor" “Yatırım cahili dediğimde kızıyorsunuz. Bari gelin yatırımcılarımızdan bu işleri öğrenin”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Emin olun Kılıçdaroğlu’nun ‘yapılmıyor’ dediği yatırımlar Türkiye’nin dört bir yanında güneş gibi parlıyor. Ama tabii görmek için göz, idrak etmek için de akıl lazım” dedi.

Sabah saatlerinde Van’a gelen Bakan Varank, Ferit Melen Havalimanı’nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Daha sonra Van OSB Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Alanı’na geçen Bakan Varank, burada düzenlenen Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı toplu açılış, Çalışan ve Üreten Gençler Programı bünyesinde 8 fabrika tahsisi ile Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 fabrikanın temel atma törenine katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun video mesajının yayınlanması sonrası kürsüye çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van’a kazandırdıkları yatırımların açılış ve temel atma töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Bakan Varank, “Bu ziyaretimizde de hamdolsun, ilimizin büyük potansiyeline yakışan yoğun bir gündemle huzurlarınızdayız. Sabah ilk olarak Türkiye genelindeki tüm teknoparkları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknoparkı'n ev sahipliğinde burada bir araya getirdik. ArGe ve inovasyon ekosisteminin başat aktörü olan teknoparkların geleceğini tartıştık; Van için yapabileceklerimizi konuştuk. Şimdi burada ise kadim şehrimizin üretim, istihdam ve ihracatına önemli katkılar sunan devasa yatırımların açılışını yapacak, yeni fabrikaların temelini atacağız. Ardından akşamüzeri de yediden yetmişe tüm uzay meraklılarıyla Van’da ilk kez düzenlediğimiz gökyüzü gözlem etkinliğinde bir araya geleceğiz. Geçen ay Diyarbakır Zerzevan’da ateşlediğimiz bilim ve teknoloji meşalesini Van’a taşımış olacağız. Böylece bir yandan şehrinizin ekonomik kalkınmasını hızlandırırken, diğer yandan gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak, kalkınma sürecini daim kılacağız. Çünkü biz bölgemizin terörle, gözyaşıyla, acıyla değil üretimle, teknolojiyle, daha da ötesi uzayla, gökyüzüyle anılmasını istiyoruz. Terör belasını bu topraklardan temizlemişken bir daha asla eski karanlık günlere dönülmesine fırsat vermeyeceğiz. Yatırımlarla bölgemizi hak ettiği refaha kavuşturacak, geri kalmışlığın terör örgütleri ve yandaşları tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.



"Devletimizin uzattığı eli geri çevirmeyip karşılığını devasa yatırımlarla veriyorlar"

"Şu anda burada tek bir tören yapıyoruz. Emin olun bir törene sığmayacak kadar önemli başlıklarda ilimiz için çok kıymetli yatırımları sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz” diyen Bakan Varank, şöyle devam etti:

“Güncel fiyatlarla yatırım tutarı 840 milyon lirayı bulan bir proje envanterinden bahsediyoruz. İlk olarak bakanlığımız desteğiyle Van’da hayata geçirdiğimiz 4 projenin açılışını yapacağız. Bu projelerle Van’daki OSB’lerin altyapısını güçlendiriyor, girişimciliğin gelişmesini destekliyoruz. İkinci olarak da tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yapılacak 18 özel sektör yatırımının startını veriyoruz. Birbirlerinin tamamlayıcısı olan bu yatırımlar topyekun ve entegre kalkınma yaklaşımımızın da bir yansıması aslında. Peki nasıl oluyor bu işler derseniz? Elbette bakanlığımızca uygulanan farklı kalkınma programlarının planlı ve etkili bir şekilde koordine edilmesiyle oluyor. Bir destek programıyla yatırımcılar için altyapısı hazır sanayi arsaları üretirken, diğer programla bu arsalar üzerine fabrika binaları inşa ediyoruz. Devamında da farklı desteklerle müteşebbislerimizin yatırım ve işletme maliyetlerini düşürüyor, onların bu bölgeye gelmesini teşvik ediyoruz. Sağ olsun onlar da devletimizin uzattığı eli geri çevirmeyip karşılığını devasa yatırımlarla veriyorlar. İşte son dönemde Van’da, tekstil sektöründe yaşanan patlamanın arkasında bu planlı politikalarımız yatıyor. Şimdi sizlere Aralık 2020’de sosyal medyada paylaştığım ve büyük ilgi gören bir video izlettirmek istiyorum.”



"70 bin gencimizin istihdam edilmesini sağlayacağız"

Videonun izlenmesinin ardından konuşmasına devam eden Bakan Varank, “Ne kadar güzel değil mi? İnanın Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak en gurur duyduğum işlerimizden biri bu tekstilkent projesi oldu. Biz burayı bakanlığımızca uygulanan Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımızın koordinasyonunda yaptık. Bu programla, görece dezavantajlı, göç veren bölgelerde çekim merkezi niteliğindeki şehirlerin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini geliştirecek projeler geliştiriyoruz. Van’la birlikte 10 ilde daha uyguladığımız programda bugüne kadar bütçeleri toplamı 3.3 milyar lirayı bulan 134 projeyi hayata geçirdik. İşte tekstilkent de bunlardan biri. Projeye güncel fiyatlarla 213 milyon lira yatırım yaptık ama bence her kuruşuna sonuna kadar değdi. Terörden çok çekmiş bu topraklarda, özellikle gençlere ve kadınlara umut ışığı olan, bölgenin gerçek potansiyelini ortaya çıkaran tekstilkent ile ilgili başlarda, acaba tutar mı sorularıyla çokça karşılaştık. Ama hamdolsun, kurulduğu günden itibaren hızlı bir şekilde doldu. Şu anda tekstilkentte 32 fabrika faaliyet gösteriyor, 3 binden fazla kişi istihdam ediliyor. Tabi, bu başarı yeni talepleri beraberinde getiriyor İstanbul’dan, İzmir’den büyük tekstil firmaları Van’da yatırım yapmak üzere kapımızı çaldı. Hal böyle olunca, biz de tekrar kolları sıvadık, bu firmalar için yeni yatırım alanları oluşturmak üzere Tekstil ve Hazır Giyim OSB projesini başlattık. Yine CMDP kapsamında desteklediğimiz bu projeyle, Van OSB içerisinde 42 hektarlık bir alanı tekstil ve hazır giyim kümelenme alanı olarak geliştirdik. Güncel fiyatlarla projeye yaklaşık 40 milyon lira yatırım yaptık ve bölgenin altyapısını yatırımcılar için hazırladık. İnanın burası da o kadar hızlı bir şekilde doldu ki. Bugün itibarıyla bölgedeki sanayi parsellerinin neredeyse tamamı yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Biz tabi, sadece altyapıyı geliştirmekle yetinmiyoruz. Bölgede 6 fabrika binası inşa ederek buraları da yatırımcıların hizmetine sunduk. Bu binaları da Gençlik ve Spor Bakanlığıyla birlikte uyguladığımız Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında yaptık. Geçen yıl başlattığımız bu programda 36 ilimizde toplamda 175 fabrika binası inşa ediyoruz. Tekstil gibi emek yoğun sektörlere tahsis edeceğimiz bu kullanıma hazır fabrika binalarıyla 70 bin gencimizin istihdam edilmesini sağlayacağız. Van’daki bu binalar inşallah programın ilk somut çıktılarından olacak. Buradakilere ilave olarak Gevaş ve Muradiye’de de birer fabrika binasını yine bu programla tamamladık” diye konuştu.



"Tüm müteşebbislerimize yürekten teşekkür ediyorum"

Tüm bu fabrikaların Türkiye'nin güçlü tekstil firmalarına tahsis edildiğini söyleyen Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşte şu anda içinde bulunduğumuz bu fabrika binası da bunlardan biri. Burasını FB Tekstil firmasına tahsis ettik. Kendileri esasen İzmir’de faaliyet gösteren köklü bir firma. Ama sunduğumuz imkanlardan yararlanarak önce tekstilkentte üretim yapmaya başladılar. Şimdi de buradan yer alarak işlerini daha da büyütüyorlar. Böylece hem çok daha fazla vatandaşımıza iş imkânı sağlayacak, hem de ilimizin üretim ve ihracatına büyük katkı yapacaklar. Biraz önce söyledim bizim, yaptığımız binaların yanında, bölgeden sanayi parseli tahsis edilen ve kendi fabrika yatırımlarına fiilen başlayan birçok yatırımcımız da bulunuyor. İşte az sonra, bunlardan 10 tanesinin temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Biraz önce videoda izlediğimiz Zozan Hanım'ın firması Ege Örgü ve ülkemizin önde gelen hazır giyim firmalarından Narkonteks de yeni fabrikasının temelini atacağımız firmalar arasında. Aynı şekilde onlar da Van’ın büyük potansiyelinden daha fazla istifade etmek ve şehrinizin ekonomisine daha fazla katkı sunmak istiyorlar. Ben bu vesileyle ülkemiz ekonomisine güvenin nişanesi olan bu yatırımları dolayısıyla tüm müteşebbislerimize yürekten teşekkür ediyorum. Projelerini hızlıca tamamlayıp bir an önce faaliyete geçmeleri noktasında ellerini çabuk tutmalarını beklediğimizi de buradan belirtmek istiyorum.”



“Yatırım cahili dediğimde kızıyorsunuz”

2019’da Van’a yaptığı ziyarette ‘Van tekstilde yıldızı yükselen bir şehrimiz, önümüzdeki dönemde burada üretilecek ürünler tüm dünyaya ihraç edilecek’ dediğini ifade eden Bakan Varank, “Sadece 3 yıl sonra geldiğimiz nokta bize, şehrimizi bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Önceden Van’da bu sektöre dair neredeyse hiçbir şey yokken, şu anda şehir genelinde faaliyet gösteren 40 tekstil firmasında 7 binin üzerinde insanımız istihdam ediliyor. Buralarda üretilen ürünler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. İnşallah bugün startını verdiğimiz yeni yatırımlarla birlikte bu sayılar çok daha ileri seviyelere taşınacak. Ben bir kez daha elini taşın altına koyan ve ülkesine değer katan tüm yatırımcıları tebrik ediyorum. Ama tüm bu gelişmelere rağmen bakıyorsunuz birileri çıkıp hala AK Parti döneminde Türkiye’de fabrika açılmadı yalanını söyleyebiliyor. Aslında bunlar, bizden ziyade sanayicimize, müteşebbislerimize hakaret ediyor. O nedenle ben buradan müzmin muhalif Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum, geçen ay Van’a geldin, ama her zamanki gibi OSB’lere uğramadın. Ben diyorum ki bu güzel şehre bir daha gel, ama bu sefer tekstilkenti, Van OSB’yi de gez. Bir bak bakalım fabrika var mı, yok mu? Bizim yatırıcılarımız, üreticilerimiz sana bizzat fabrika var mı yok mu göstersinler. Hem de bu işler nasıl olur sana öğretsinler. Biz söylüyoruz anlamıyorsunuz. Yatırım cahili dediğimde kızıyorsunuz. Bari gelin yatırımcılarımızdan bu işleri öğrenin. Emin olun Kılıçdaroğlu’nun ‘yapılmıyor’ dediğin bu yatırımlar Türkiye’nin dört bir yanında güneş gibi parlıyor. Ama tabi görmek için göz, idrak etmek için de akıl lazım” diye konuştu.



Bakan Varank’tan asgari ücret açıklaması

Asgari ücretle ilgili de bir açıklama yapan Bakan Varank, “Siz hangi yatırımı yaparsanız yapın, hangi fabrikayı kurarsanız kurun, eğer içinde ter dökecek, emek verecek emekçi insanlar olmazsa o fabrikalar hiçbir işe yaramaz. Bu manada biz özellikle gençleri ve kadınları istihdama katmak için gayret ediyoruz. Onlar iş bulsunlar, evlerine ekmek götürsünler diye uğraşıyoruz. Desteklerimizle bu yatırımları yapıp onların istihdam edilmesinin önünü açıyoruz. Emekçi kardeşlerimizi de asla ihmal etmiyoruz. Biliyorsunuz son dönemde fiyat artışları ile ilgili Türkiye'de belli sıkıntılar var. Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında bizi topladı ve şunu söyledi. ‘Ocak ayında asgari ücrete çok ciddi bir zam yaptık. Geldiğimiz noktada o zammın fiyat artışları sebebiyle etkisinin azaldığını görüyoruz. Bizim mutlaka emekçi kardeşlerimize zam yapmamız, asgari ücreti yükseltmemiz lazım’ dedi. Biz de bu amaçla yola çıktık. İşverenlerimizle bir araya geldik. Onları ikna edip ve asgari ücrete yüzde 30 gibi bir zam yaptık. 4 bin 250 TL olan asgari ücreti 5 bin 500'e çıkardık. Bitti mi bitmedi, inşallah sene sonuna doğru çok ciddi bir zammı yine asgari ücrete yapacağız. Çünkü biz çalışanlarımızın enflasyon karşısında ezilmelerine asla müsaade etmeyiz. Bu manada yaptığımız asgari ücret zammının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



Bakan Varank’tan müjde

Konuşmasının sonunda bir müjde de veren Bakan Varank, “Sözlerimi tamamlamadan önce bir müjdeyi de buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız aracılığıyla emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımıza yönelik yeni bir destek programı tasarladık. Program kapsamında Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’deki firmalarımızın yatırımlarına 5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceğiz. Programa başvurular Kurban Bayramı sonrasında başlayacak. Ben şahsen tekstil başta olmak üzere bölgedeki firmalarımızın bu cazip destekten azami ölçüde faydalanmasını istiyor. Başvuru sürecini kalkınma ajansımız üzerinden yakinen takip etmelerini öneriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken açılışını yaptığımız projelerin, ilimize kazandırdığımız yeni yatırımların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Projelerin tamamlanıp hayata geçmesine destek olan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımızı ve bakanlığımızdaki mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Törenimize katılımınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

