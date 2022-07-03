Bakan Varank Van'dan açılış ve temel atma törenlerine katıldı



VAN, (DHA) SANAYİ ve Teknoloji Mustafa Varank, Van'da 8 fabrika tahsisi ile Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 fabrikanın temel atma törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla Gökyüzü Gözlem Etkinliği ile 8 fabrika tahsisi, Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 fabrikanın temel atma törenine katılmak üzere Van'a geldi. Bakan Varank, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Varank, daha sonra Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temel atma törene katıldı. Van'da üretim, istihdam ve ihracatına önemli katkılar sunan devasa yatırımların açılışını yaptıklarını belirten Varank, "Geçen ay Diyarbakır Zerzevan'da ateşlediğimiz bilim ve teknoloji meşalesini Van'a da taşımış olacağız. Böylece bir yandan şehrinizin ekonomik kalkınmasını hızlandırırken, diğer yandan gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak, kalkınma sürecini daim kılacağız. Çünkü biz bölgemizin terörle, gözyaşıyla, acıyla değil üretimle, teknolojiyle, daha da ötesi uzayla, gökyüzüyle anılmasını istiyoruz. Terör belasını bu topraklardan temizlemişken bir daha asla eski karanlık günlere dönülmesine fırsat vermeyeceğiz. Yatırımlarla bölgemizi hak ettiği refaha kavuşturacak, geri kalmışlığın terör örgütleri ve yandaşları tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Van'da 4 projenin açılışını yaptıklarını ve bu projelerin Van'daki OSB'lerin altyapısını güçlendireceğini kaydeden Bakan Varank şöyle konuştu:

'PLANLI POLİTİKALARLA VAN'DA TEKSTİL SEKTÖRÜNDE PATLAMA YAŞANDI'

"Girişimciliğin gelişmesini destekliyoruz. İkinci olarak da tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yapılacak 18 özel sektör yatırımının startını veriyoruz. Birbirlerinin tamamlayıcısı olan bu yatırımlar topyekun ve entegre kalkınma yaklaşımımızın da bir yansıması aslında. Peki nasıl oluyor bu işler derseniz? Elbette Bakanlığımızca uygulanan farklı kalkınma programlarının planlı ve etkili bir şekilde koordine edilmesiyle oluyor. Bir destek programıyla yatırımcılar için altyapısı hazır sanayi arsaları üretirken, diğer programla bu arsalar üzerine fabrika binaları inşa ediyoruz. Devamında da farklı desteklerle müteşebbislerimizin yatırım ve işletme maliyetlerini düşürüyor, onların bu bölgeye gelmesini teşvik ediyoruz. Sağ olsun onlar da devletimizin uzattığı eli geri çevirmeyip karşılığını devasa yatırımlarla veriyorlar. İşte son dönemde Van'da, tekstil sektöründe yaşanan patlamanın arkasında bu planlı politikalarımız yatıyor. Şimdi sizlere Aralık 2020'de sosyal medyada paylaştığım ve büyük ilgi gören bir video izlettirmek istiyorum."

70 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEĞİZ

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak en gurur duydukları projelerden birini de tekstil kentler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Van'la birlikte 10 ilde daha uyguladığımız programda bugüne kadar bütçeleri toplamı 3.3 milyar lirayı bulan 134 projeyi hayata geçirdik. İşte tekstilkent de bunlardan biri. Projeye güncel fiyatlarla 213 milyon lira yatırım yaptık ama bence her kuruşuna sonuna kadar değdi. Terörden çok çekmiş bu topraklarda, özellikle gençlere ve kadınlara umut ışığı olan, bölgenin gerçek potansiyelini ortaya çıkaran tekstilkent ile ilgili başlarda, acaba tutar mı sorularıyla çokça karşılaştık. Ama hamdolsun, kurulduğu günden itibaren hızlı bir şekilde doldu. Şu anda tekstilkentte 32 fabrika faaliyet gösteriyor, 3 binden fazla kişi istihdam ediliyor. Tabi, bu başarı yeni talepleri beraberinde getiriyor. İstanbul'dan, İzmir'den büyük tekstil firmaları Van'da yatırım yapmak üzere kapımızı çaldı. Hal böyle olunca, biz de tekrar kolları sıvadık, bu firmalar için yeni yatırım alanları oluşturmak üzere Tekstil ve Hazır Giyim OSB projesini başlattık. Yine CMDP kapsamında desteklediğimiz bu projeyle, Van OSB içerisinde 42 hektarlık bir alanı tekstil ve hazır giyim kümelenme alanı olarak geliştirdik. Güncel fiyatlarla projeye yaklaşık 40 milyon lira yatırım yaptık ve bölgenin altyapısını yatırımcılar için hazırladık. İnanın burası da o kadar hızlı bir şekilde doldu ki. Bugün itibarıyla bölgedeki sanayi parsellerinin neredeyse tamamı yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Biz tabi, sadece altyapıyı geliştirmekle yetinmiyoruz. Bölgede 6 fabrika binası inşa ederek buraları da yatırımcıların hizmetine sunduk. Bu binaları da Gençlik ve Spor Bakanlığıyla birlikte uyguladığımız Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında yaptık. Geçen yıl başlattığımız bu programda 36 ilimizde toplamda 175 fabrika binası inşa ediyoruz. Tekstil gibi emek yoğun sektörlere tahsis edeceğimiz bu kullanıma hazır fabrika binalarıyla 70 bin gencimizin istihdam edilmesini sağlayacağız. Van'daki bu binalar inşallah programın ilk somut çıktılarından olacak. Buradakilere ilave olarak Gevaş ve Muradiye'de de birer fabrika binasını yine bu programla tamamladık."

Konuşmasında CHP Lideri Kemel Kılıçdaroğlu'na da seslenen Bakan Varank, "Sadece 3 yıl sonra geldiğimiz nokta bize, şehrimizi bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Önceden Van'da bu sektöre dair neredeyse hiçbir şey yokken, şu anda şehir genelinde faaliyet gösteren 40 tekstil firmasında 7 binin üzerinde insanımız istihdam ediliyor. Buralarda üretilen ürünler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. İnşallah bugün startını verdiğimiz yeni yatırımlarla birlikte bu sayılar çok daha ileri seviyelere taşınacak. Ben bir kez daha elini taşın altına koyan ve ülkesine değer katan tüm yatırımcıları tebrik ediyorum. O nedenle ben buradan müzmin muhalif Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, geçen ay Van'a geldin, ama her zamanki gibi OSB'lere uğramadın. Ben diyorum ki bu güzel şehre bir daha gel, ama bu sefer tekstilkenti, Van OSB'yi de gez. Bir bak bakalım fabrika var mı, yok mu?" diye konuştu.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, açılışların ardından Tuşba Belediyesi'nin Van Gölü kıyı şeridinin yaklaşık 137 bin metrekarelik kısmında yapılan dip çamuru temizliği yapılan bölgede inceleme yaptı. Bakan Varank, burada yaptığı açıklamada ise "Gönül belediyeciliğinin en güzel örneğine şahitlik ediyoruz" dedi.

Bakan Varank daha sonra İskele Sahil Bandı 2. Etap Projesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Varank, Ak Parti ve Van Valiliği'ne ziyaret etti. DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2022-07-03 20:06:57



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