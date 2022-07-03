Van gökyüzü tutkunlarının yeni durağı oldu

En eski atalarımıza ait fosiller düşünülenden 'bir milyon yıl daha yaşlı'

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı, 7’den 70’e gökyüzü tutkunlarının yeni durağı oldu.



TÜBİTAK’ın gökyüzü gözlem etkinlikleri, Diyarbakır Zerzevan Kalesi’nin ardından Van’da yapıldı. Van Gölü kıyısında 35 Temmuz tarihlerinde düzenlenen etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen astronomi tutkunlarının buluşma noktası oldu. Van’ın Edremit ilçesinde bugün başlayan etkinlikte, profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma fırsatı yakaladı.



Etkinlik, TÜBİTAK’ın koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van YYÜ ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla düzenlendi. Programa katılan gökyüzü tutkunları ise etkinlik alanında güzel vakit geçirdiklerini belirterek, teleskoplarla gökyüzünü daha net inceleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

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