Gökyüzü gözlem etkinliğine vatandaşlardan yoğun ilgi (2)

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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ETKİNLİĞİ, 10 BİNİ AŞKIN VATANDAŞ ZİYARET ETTİ

Van Gölü kıyısında düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne Türkiye'nin her bölgesinden 10 bini aşkın vatandaşın katıldığı bildirildi. (DHA)DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Van Burak TEKİN-Vuslat AY

2022-07-04 00:55:49



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