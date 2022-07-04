Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ için ücretsiz ulaşım hizmeti

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Van Büyükşehir Belediyesi, kentte düzenlenen ‘Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Büyükşehir belediyesinin de destekleriyle Van'da bu yıl ilk defa düzenlenen ‘Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ devam ediyor. Etkinliğe katılacak olan vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamaları için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi, bugün saat 20.00 ile 24.00 arasında 8 noktadan etkinlik alanına ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Ulaşım Daire Başkanlığınca belirlenen Beşyol Meydanı Halk Eğitim Merkezi, Şişli Öğretmenevi, YYÜ kampüs alanı, Edremit Kent Meydanı, Eski TOKİ, Yeni TOKİ, Kiracılar TOKİ ile Kalecik TOKİ olmak üzere 8 noktadan vatandaşlar etkinlik alanına taşınacak.

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