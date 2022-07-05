İpekyolu Belediyesinden ilçeye yeni park

Van’ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, daha yeşil ve yaşanabilir bir İpekyolu için ilçe genelinde modern ve estetik parkların yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Mevcut parkların yanında ilçeye yeni parklar kazandırma çalışmalarına hız katan İpekyolu Belediyesi, Selimbey Mahalle Parkı’nın yapımını başlattı. Vatandaşların gezip dinlenebilecekleri, çocukların oyun oynayarak enerjilerini boşaltabilecekleri park ve yeşil alan miktarını arttırmada kararlı olduklarını belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın ilçeye kazandıracağı projelerinden olan Selimbey Mahalle Parkı, 2 bin 780 metrekare alan üzerine inşa ediliyor.

İçerisinde çok amaçlı spor sahası, çocuk oyun alanları, koşu ve bisiklet yolu, dinlenme alanları, süs havuzu, dış mekan spor aletleri, bay bayan tuvaletlerin yer alacağı parkın hizmete açılması ile mahalle sakinlerinin keyifli vakit geçirmeleri hedefleniyor.

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