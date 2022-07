Başkan Berge: “Bayram alışverişimizi yerel esnaftan yapalım”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van esnafının her zaman Vanlıların yanında olduğunu belirterek, bayram alışverişinin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu.

Sağladığı istihdam ile esnaf ve sanatkarların Van’ın ekonominin can damarı olduğunu vurgulayan Başkan Berge, “Van ekonomisine önemli katkılar sunan esnafımızın yanında olalım. Bayram alışverişlerimiz ile esnafımıza destek olalım. Bereketini beraberinde getiren Kurban Bayramı alışverişi ile Van yerel esnafımıza rahat bir nefes aldıralım. Van ekonomisine hep birlikte can katalım. Yerel esnafımız da bayram etsin” dedi.

“Zor gününde esnafımızın yanında olalım” diyen Başkan Berge, şöyle devam etti:

“Esnaf ve sanatkarlarımız zor günler geçirmektedirler. Maliyetler artmaya devam etmektedir. Esnafımız kira, vergi, SGK ve diğer resmi, borçlarını ödeyemez durumdadır. Zorlu şartlara rağmen milletimize hizmet eden yerel esnafımızın yanında olalım. Van halkından bayram alışverişini yerel esnafımızdan yapmasını istiyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramı’nın Van’ımıza, ülkemize ve tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm Van halkının bayramını yürekten kutluyorum.”

