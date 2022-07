Van’da ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği’ protokolü imzalandı

Van’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü arasında ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği’ protokolü imzalandı.

Edremit ilçesindeki Uygulama Otelinde düzenlenen imza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, 2023 hedefleri doğrultusunda dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek amacıyla böyle bir protokolün imzalandığını söyledi. Tevke, “Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi ülkemizde de hissedilen küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu çevresel ve ekonomik problemler, artan gıda talebi, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önem kazanması, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliği nitelikli işgücü ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün arttırıyor. Bu bağlamda bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. ‘Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde’ yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere ülkemiz son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydederken, üreticilerimizin de rekabetçi piyasa koşulları karşısında ayakta kalabilmelerini sağlayacak tedbirler alarak üretimin devam etmesi için çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi desteklemeye, tarımsal verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkan veren politikaları uygulamaya koymuştur. Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 1 Haziran 2022 tarihinde işbirliği protokolü imzalamıştır” dedi.

Protokolün Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsadığını belirten Tevke, “Bu protokol ile okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek olup, yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze/dijital eğitim materyalleri hazırlanacak. Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı eğiticilerinin görev almaları sağlanacak ve alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecektir. Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak, alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi/staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacaktır. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları olarak bu işbirliğine ilişkin görev ve sorumluluklarımızı en üst düzeyde yerine getireceğimizi ve her fırsatta işbirliğimize ilişkin çalışmaları eş güdümle yürüteceğimizi beyan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ise tarımın ne kadar önemli olduğunun son zamanlarda korona virüs pandemisi, küresel ısınma ve UkraynaRusya savaşı ile beraber çok daha ön plana çıktığını vurgulayarak, “Bu anlamda tarımın vazgeçilmezliği, tarıma yatırım yapılması bütün ülkelerin birinci gündem maddesi oldu. Bizim ülkemize baktığımızda, tarımsal anlamında en büyük sıkıntılardan biri yaşlanan nüfusudur. Bu anlamda tarım ve meslek lisesinde mezun olanların bilgili ve donanımlı yetişmeleri, bunların sahaya çıkması ve genç nüfusun da tarıma gelmesi, geleceğimiz açısından son derece önemlidir. Bu öğrencilerin yetiştirilmesi, kurumlarımızda staj görmesi anlamında bizde her türlü katkıyı sağlayacağız” diye konuştu.

